Después de más de una década de convivencia, Pablo Echenique, y su esposa, María Nelo, ponen fin a su matrimonio. El divorcio del político ya está en trámite, y es la propia Nelo quien confirma la noticia en una entrevista concedida al medio The Objective. En ella, la venezolana de 43 años explica de forma directa y sin rodeos los motivos personales que la llevan a tomar esta decisión.

"Lo de divorciarme lo llevo pensando un año, la verdad, pero se lo dije hace unos meses", asegura Nelo, que reconoce haber dudado inicialmente sobre si sus sentimientos estaban influenciados por su salud mental. "Me frenó dar el paso antes porque no estaba segura de si parte de mi deseo de separarme era fruto de mis problemas psicológicos".

La decisión parte de ella, aunque admite que Echenique no reaccionó bien al principio. "En ese momento no, pero creo que ahora ya sí. Al final es lo mejor para ambos. Cuando ya no hay relación como tal y pasas a ser como amigos, es saludable dejarlo ahí", señala. A pesar de la ruptura, remarca que mantienen un trato cordial basado en el respeto y la amistad.

Pablo Echenique y María Nelo

Casados desde 2013, ambos comparten una vida marcada por la política y también por la convivencia con la discapacidad. Nelo considera que uno de los factores clave que influyen en su decisión es el desgaste físico y emocional de los cuidados que ha brindado durante años a Echenique, que cumple 47 en tres semanas.

"Tras tantos años de cuidados, en los que tienes que estar muy pendiente de esa persona, sí que me preocupaba dejarle un poco desamparado. Pero a la vez, pensando en mí y siendo egoísta, también sentía que necesitaba más libertad", confiesa. "Ya era hora de pensar en mí después de tantos años dedicada a atenderlo".

La venezolana reflexiona también sobre el papel que desempeña dentro del matrimonio: "Siento que lo puse en primer plano a él y yo me quedé en un segundo lugar". Sin embargo, subraya que el cuidado no fue unilateral: "Él también cuidaba de mí, a su manera, porque yo también soy una persona con discapacidad".