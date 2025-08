El curso político que Pablo Iglesias ofrece tras quedarse sin plaza en la Complu: "No hay que olvidarse de los guantes de plástico si vas a hacer pintadas"

Fue el pasado 14 de julio cuando Pablo Iglesias anunció que se quedaba sin plaza de profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, señalando incluso al tribunal: "Hace dos meses salieron todas las plazas de profesor asociado a concurso. Me presenté a tres de ellas para enseñar sistema político español, política comparada, gobernanza global, análisis político y actores políticos, pero el tribunal ha estimado que hay varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias".

Y lamentó: "El proceso aún no ha concluido (queda la entrevista) pero los ganadores de las plazas ya están definidos por las puntuaciones dadas por el tribunal. Iré a las entrevistas para terminar el proceso pero, como digo, el tribunal ha puntuado de manera que las entrevistas no cambiarán gran cosa".

¿Te gustaría formarte en análisis político?



Mira el vídeo y, si quieres, matricúlate aquí ??https://t.co/zsUEcS5KQk pic.twitter.com/RsobaFMJCE — Pablo Iglesias ?{R} (@PabloIglesias) July 31, 2025

Dos semanas después de su anuncio, al que reaccionaron otros rostros políticos como el ministro Óscar Puente, el marido de Irene Montero ha anunciado sus nuevas intenciones, también relacionadas con la formación política: "Hay dos formas de saber de política. La primera es practicarla, la segunda es estudiarla. Me licencié y me doctoré en Ciencias Políticas y he dado clases muchos años", ha dicho en un vídeo publicado en X.

Y ha continuado: "He publicado también muchos libros y muchos artículos académicos. Y, además, empecé a practicar la política con 14 años. Sé lo que es pegar carteles y sé que nunca hay que olvidarse de los guantes de plástico si vas a hacer pintadas. Sé lo que es estar en una manifestación en la que se van a producir choques con los antidisturbios. Y sé también lo que es estar en un Gobierno y en varios parlamentos".

El ex líder de Podemos ha resumido: "Sé cómo se gana un debate electoral y también sé lo que es perder, porque en política, a veces se gana y a veces se aprende. Sé lo que son las cloacas [mientras en su vídeo muestra a Villarejo] y los periodistas corruptos [mientras muestra a Antonio García Ferreras]. Y me enorgullece que América Latina haya sido mi escuela política".

Después ha presentado su nuevo curso. "Este octubre voy a poder dictar el curso de Ciencia Política que siempre he querido dictar. Las clases las daré desde los estudios de Canal Red en Madrid y de Ciudad de México. Y vamos a incluir recursos audiovisuales nunca vistos en un curso virtual. Los estudiantes del grupo podrán participar con preguntas y reflexiones entrando en el aula igual que los invitados que se conectan en un programa de televisión".

Y ha dado más detalles: "Me acompañarán dos profesores. Manuel Castells y Arantxa Tirado. ¿A quién va dirigido el curso? A estudiantes interesados en la política, por supuesto, pero sobre todo a activistas y cuadros políticos de América Latina y España interesados en aprender algunas claves para la acción política en situaciones de crisis. Si te gusta la política y crees que puedo enseñarte algo, matricúlate en este curso", termina, al tiempo que insiste en su intención de estar "mejor preparados y preparadas para el combate político real". "Nos vemos en clase", sentencia. El precio del curso ronda entre los 150 y los 350 euros según la fecha del inscripción y la posible adscripción del alumno al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Pablo Iglesias se sumergió nuevamente en la docencia tras su salida de la política en mayo de 2021, que llegó tras su debacle frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la comunidad. Tras su abandono político, el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno también se centró en el canal de televisión que dirige, Canal Red, así como en otras aventuras como la Taberna Garibaldi que montó con varios socios en el barrio de Lavapiés, en Madrid, cuyo cierre anunció el pasado 1 de julio: "Vamos a cerrar el actual local porque ya estamos muy cerca de ultimar los detalles para abrir el nuevo. Ya os iremos dando información. De momento, calma. Estamos muy cerca de estar en un sitio céntrico, más grande, con más posibilidades de hacer cosas. Paciencia". De tertuliano también le hemos visto en la SER y TVE.