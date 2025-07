Jorge Javier Vázquez y su seria intención de apuntarse a una agencia matrimonial: "Entre la gente de mi generación estaba mal vista la soltería"

Jorge Javier Vázquez eligió Indonesia como destino vacacional mientras, en España, es Cristina Lasvignes quien le sustituye al frente de su Diario. Un diario que finalmente consiguió remontar en audiencias pese al mal pie con el que comenzó en las tardes de Telecinco en verano del año pasado. Lejos de España, el presentador de Badalona ha hecho balance acerca de su situación actual. Entre muchos asuntos, le ha dado vueltas a su situación sentimental, sin pareja desde hace años.

"Estoy en el mercado", escribe el presentador este miércoles en su blog de Lecturas, mientras termina su periplo por Indonesia. Un viaje que le ha dado para pensar en todo: "Durante estos días de 'dolce far niente' he barajado la posibilidad de apuntarme a una agencia matrimonial cuando vuelva a Madrid. Incluso me he metido en la página web de alguna, aunque lo que he visto en una de ellas me ha espeluznado un poco".

Y ha entrado en detalles: "Venía a decir que era más difícil encontrar pareja en el mundo homosexual que en el heterosexual y eso me ha tirado un poco para atrás porque me ha sonado al rancio discurso de Marian Rojas Estapé, la señora que ha acuñado el término de 'persona vitamina'". Jorge resume así la situación: "El caso es que la agencia matrimonial en cuestión no razona por qué es más complicado emparejarse en el mundo gay que en el heterosexual, lo cual me lleva a pensar que se ha quedado anclada en el pleistoceno".

Tras este análisis sobre la agencia matrimonial, el rostro estrella de Mediaset también se ha planteado otras cuestiones: "El catálogo de desasosiegos y frustraciones que se muestran en cada una de ellas hace que te replantees si estar en pareja es una experiencia recomendable. Sigo creyendo en ella, que conste, pero también creo que culturalmente no está bien diseñada".

Con los años, el que fuera presentador de Sálvame ha aprendido lo siguiente: "Tener pareja es un trabajo que se aprende con los años. Entre la gente de mi generación estaba mal vista la soltería. Era un estado propio de fracasados. Por eso te lanzabas a tener novio o novia a las primeras de cambio".

Así las cosas, añade: "Y claro, casi siempre salía mal porque para estar con otra persona se necesitan años de experiencia. Y, sobre todo, tener muy claro que la otra persona no viene a solucionarte ni la vida ni ningún problema". En este sentido, sentencia: "Con las parejas pasa igual que con los estudios, que tenemos que elegir demasiado jóvenes".

Tras todas estas reflexiones, Jorge ha sentenciado: "Sigo dándole vueltas a lo de la agencia matrimonial. Cada vez me parece mejor idea. Estoy en la edad de divertirme. Eso sí: 'Con método', como diría la gran Lola Flores. Siempre con método".