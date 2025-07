Monika Rodríguez (OT), rota tras verse envuelta en una polémica con Alejandro Sanz: "Se me está haciendo daño, necesito protegerme..."

Monika Rodríguez, exconcursante de OT 2, ha reaparecido este jueves visiblemente afectada tras verse envuelta en la polémica que rodea a Alejandro Sanz. Todo ha surgido después de que una fan, Ivet Playà, asegurase el pasado 20 de junio haber mantenido una relación íntima con el artista. La coincidencia con el lanzamiento del nuevo single de Monika, Susi Okama, y una entrevista publicada este miércoles en la revista Semana —en la que se le preguntó por un supuesto vínculo con el artista madrileño— ha terminado salpicándola. Según afirma, ella solo quería hablar de su nuevo trabajo y ahora se siente "dañada" y "malinterpretada".

"Buenas tardes, qué tal. Quiero utilizar mi canal de Instagram para poder expresarme, para que no se manipule, ni se malinterprete, ni se tergiverse nada de lo que pueda decir. O que se pueda utilizar mi voz sin mi consentimiento", ha comenzado explicando la cantante, muy afectada y al borde del llanto.

Ha aclarado que la fecha del lanzamiento de su single estaba prevista desde hacía semanas: "Yo decido que el 20 de junio se va a estrenar mi single. Me ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y en el que yo estoy sola al frente. Empiezo aclarando esto porque se me está tachando de algo muy injustamente", ha asegurado.

Sobre la polémica en torno al intérprete de Corazón Partío, ha sido tajante: "Nunca he hablado de este tema, nunca voy a hablar de este tema... He tenido la buena o la mala suerte de que justo el día del single me rebotó este tema a mí. Se pusieron en contacto conmigo, y tengo que decir que de este tema no he hablado nunca", ha reconocido.

"Está afectando a mi salud y a mi paz, que es lo que para mí es más importante en la vida. Se ha malinterpretado, o yo no me he expresado bien, y a partir de ahí se está haciendo un destrozo, creo que injusto... con alguien que lo que intenta es salir adelante, luchar y trabajar", ha confesado con la voz entrecortada.

Por todo ello, la extriunfita ha decidido cancelar sus próximas apariciones promocionales: "He decidido no hacer más promo del single. Tenía pactado un programa que me hacía mucha ilusión y que era muy positivo para mí y he decidido no ir. Sacrifico eso porque necesito protegerme y necesito mi paz y la de mi familia", ha concluido con lágrimas en los ojos.