Alejandro Sanz responde a la entrevista de Ivet Playà con un contundente comunicado: "Tengo muchos defectos, pero no soy un miserable"

No es un hombre de guerras ni polémicas, pero Ivet Playà ha traspasado todos los límites y Alejandro Sanz no puede guardar silencio. Lo intenta, a pesar de todo. Desde que su fan se sentó en De Viernes para intentar destrozar la imagen y la reputación del artista con insinuaciones vagas que ni siquiera puede demostrar han pasado ya cuatro días y es ahora, más calmado, cuando el intérprete ha decidido responder a la que fue su empleada y amante. Lo ha hecho este martes en un mensaje dirigido a sus fans, esos que no le fallan nunca: "A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bell@s conmigo".

A través de su canal de WhatsApp, Sanz agradece el cariño y el apoyo que recibe en estos momentos tan complicados e insiste, de nuevo, en que la motivación de Ivet para atacarlo de esta manera es la venganza y el dinero: "Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin".

El mensaje es firme, tajante, porque, a pesar de todo, Sanz mantiene la calma y confía en que el tiempo (y probablemente un juez) lo ponga todo en su sitio: "Somos, porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen pa'lante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos. Nosotros sabemos y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo".

El cantante, al que hemos visto este fin de semana en Madrid rodeado de toda su familia por la comunión de su hija Alma, admite que comete errores, como todos, pero niega haber abusado o manipulado a Ivet: "No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico". Y añade: "Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido".

Para finalizar, Sanz hace referencia a una de las acusaciones de Playà, que dijo que la había humillado por utilizar una loción de marca blanca que "olía a alcohol": "Y por último, las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir. Lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día mi familia bella".