Alejandro Sanz se plantea demandar a Ivet Playà tras sus acusaciones y la fallida petición de 300.000 euros: "Será por difamación"

Alejandro Sanz se vio envuelto la semana pasada en una polémica a raíz de que Ivet Playà, una antigua fan del cantante, asegurara a través de sus redes sociales haber mantenido con el artista una relación laboral y sexual que, según ella, se convirtió en una auténtica pesadilla.

En este contexto, el propio Alejandro emitió el pasado martes un comunicado desmintiendo las acusaciones y subrayando que él pensaba que eran "adultos y libres". La respuesta del intérprete de Corazón Partío parece que no fue suficiente para Ivet, ya que el pasado viernes se sentó en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona para continuar narrando su historia. No obstante, su polémico relato no convenció a la presentadora de ¡De Viernes!, quien terminó echando a la joven del plató.

Este lunes, la periodista Nuria Marín ha asegurado que Alejandro Sanz se plantea emprender acciones legales contra Ivet. "Ya está trabajando en la demanda, que entiendo que será por difamación", ha manifestado la expresentadora de Socialité.

Este domingo, recogimos que la fan del cantante solicitó una inversión de 300.000 euros para financiar varios proyectos personales y profesionales, presentados bajo un discurso emocional más que empresarial.