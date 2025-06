El escándalo de la fan que denunció a su artista favorito solo acaba de empezar. Fue el pasado fin de semana cuando Ivet Playà compartió un vídeo a través de redes sociales desvelando que había mantenido una relación laboral y sexual con Alejandro Sanz que se había tornado en pesadilla. Lo acusaba de ejercer control sobre ella y exceder los límites "morales y humanos" aceptables entre dos personas, entre otras muchas cosas. Él respondió con un escueto comunicado en el que no negaba la relación ("creía que éramos dos adultos libres") pero sí añadía un detalle: que las declaraciones de Ivet podrían deberse a su negativa a invertir en unos negocios familiares.

La historia se va complicando por momentos. Este viernes, Playà se ha sentado en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar de su historia y defenderse de algunas informaciones que han sido publicadas en las últimas horas, pues hay quien habla de una presunta "extorsión" o "chantaje" por su parte. Desde Artículo 14, además, han ofrecido detalles sobre su propuesta financiera a Sanz: los abogados de la chica habrían solicitado al equipo del cantante una inversión de 950.000 euros en tres empresas; 300 mil euros para una empresa familiar; 300 mil para una empresa de comunicación y otros 350 mil euros para propiedad familiar en Collbató.

Desde Tardear, Leticia Requejo ha desvelado que existe, además material muy comprometido que estaría en manos de Ivet Playà, concretamente, audios, fotos y vídeos. "La información que tenemos es muy sensible", ha dicho la periodista. "Hay algo de material que tiene Ivet de marzo de 2024. Con ese material, vídeos, fotos y audios que supuestamente compromete al artista, ella intenta negociar en dos ocasiones. La primera en marzo a través de la agencia de representación y le pide al artista 600 mil euros a cambio de guardar el material. Alejandro le dice que no. Segundo intento en mayo, Ivet le pide invertir en un negocio familiar. Él vuelve a negarse y la historia ya la sabemos todos".

Hablan los abogados de Ivet Playà

Esta versión, sin embargo, ha sido desmentida por los abogados de la joven, quienes afirman que fue el equipo jurídico de Sanz el que se puso en contacto con Ivet para ofrecerle ayuda financiera. Aseguran que "están tranquilos" porque Ivet "jamás ha amenazado con nada a Alejandro Sanz" y que si las excusas del entorno de Alejandro son insinuar "una extorsión para justificar lo que Ivet pueda contar" tengan cuidado, porque podrían emprender medidas legales.

Requejo, por su parte, insiste: "El material existe y no se puede emitir, pero es la base en la que se ha apoyado ella para negociar con Alejandro y le pide 600.000 euros. Hay cosas que no puedo contar... Vídeos, fotos, y audios, tengo constancia de un vídeo en concreto". Verónica Dulanto trataba de ayudar a su compañera: "No se puede emitir ese material, pero puede que le llegue de alguna manera a una persona del entorno de Alejandro que no interesa...". Leticia ha rematado: "Creo que se está entendiendo. Hasta ahí podemos llegar".