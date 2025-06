La antigua fan de Alejandro Sanz da más detalles sobre su supuesta relación con el cantante: "Han sido muchos años y no solo de relaciones sexuales"

Ivet Playà, una joven fan de Alejandro Sanz, publicó este domingo un vídeo en sus redes sociales hablando sobre su historia con el cantante. En sus declaraciones, aseguró que comenzó a intercambiar mensajes con el intérprete de Corazón Partió en 2015 y que quedaron por primera vez cuando ella tenía 18 y Alejandro 49. Según la joven, el vínculo entre ambos fue a más y hasta se convirtió en "íntimo y sexual".

El mensaje de la joven, en el que también aseguró que tuvo que mudarse sola a Madrid para trabajar con el artista, ha generado un auténtico revuelo en redes. Por ello, apenas 24 horas de su primera intervención, Ivet se ha pronunciado de nuevo este lunes en TardeAR.

"Necesito liberarme, porque han sido muchos años, y no solo de relaciones sexuales, sino ya como fan tenía que estar escondiendo cosas para que los fans no se enterasen y para que no se armara pifostio. Luego, cuando me contrataron, también tenía que ser en secreto para que los fans tampoco se enfadasen", ha manifestado en el mencionado espacio.

Asimismo, en su intervención, la joven ha confesado que desde hace unos meses (su última publicación con él en Instagram es de agosto de 2023) ya no mantienen contacto. "Me sentía con esa necesidad y después de muchos meses pasándolo mal y todo lo que viví, como que no podía acabar de sanar…dije, mira, me libero y yo ya dejé de mantener contacto con Alejandro hace unos meses", ha relatado.

Por último, la joven ha confesado que, durante este tiempo en el que supuestamente no han tenido contacto, ha asimilado cómo fue su relación. "Durante todos estos meses he aprovechado para encerrarme conmigo misma y pensar. Y ahora ya que estoy más tranquila, ya lo he asimilado todo y he puesto nombre a lo que me estaba pasando, no es fácil darme cuenta… Pues ahora ya me siento con fuerza para soltar y acabar de soltar todo", ha concluido.

De momento, Alejandro Sanz no se ha pronunciado. El cantante lanzó el pasado 23 de mayo lanzó su nuevo disco '¿Y ahora qué?', en el que vuelve a colaborar con Shakira 20 años después.