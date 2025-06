Shakira y Alejandro Sanz incendian Miami con su complicidad sobre el escenario: "Lo más bello que ha parido España"

Shakira y Alejandro Sanz siempre han tenido esa química envolvente sobre el escenario. Y ahora que vuelven a protagonizar una nueva canción juntos, las redes están que arden. Bésame, así reza el título del nuevo trabajo en conjunto que la ex de Piqué y el —por ahora— novio de Candela Márquez han lanzado. Un esperadísimo reencuentro que, al parecer, no ha sentado nada bien a la actriz, quien ha dejado de seguir a Alejandro en Instagram, avivando los rumores de una posible crisis en la pareja. Ajena a todo este revuelo, la de Barranquilla ofreció el viernes un concierto en el Hard Rock Stadium de Miami, donde, cómo no, acabó invitando a Sanz al escenario.

Durante su actuación, ambos se mostraron más cómplices que nunca, bailando muy pegados y dejándose llevar por la energía del momento. Los artistas hicieron vibrar al público no solo con su música, sino con esa conexión tan especial que siempre los ha unido.

"Lo más bello que ha parido España después de mis hijos", gritó a los cuatro vientos la cantante de Loba desde el escenario, dedicándole esas palabras a su compañero de duetos. La escena culminó con un abrazo de la intérprete y un "te quiero" al oído que puso al público eufórico.

La mirada, las sonrisas y los gestos sobre el escenario encendieron a unos fans que no dejan de soñar con verlos no solo juntos en la música... sino quizá, también, más allá del espectáculo.