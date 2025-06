Cristina Tárrega habla con Alejandro Sanz tras el comunicado sobre Ivet Playà: "Ella está buscando dinero"

Todo se revolucionó este fin de semana cuando la joven Ivet Playà (26) acusó a Alejandro Sanz de tener un comportamiento "inhumano" y "moralmente cuestionable" con ella. "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual", contó. Dos días después de que el testimonio aflorara en redes, el propio cantante emitió un comunicado este martes.

Este miércoles, además, ha llegado la reacción de Raquel Perera, la madre de los pequeños Dylan y Alma fruto de su reacción con el compositor, aunque la empresaria se ha mostrado cauta. También han llegado las palabras de Cristina Tárrega, amiga del intérprete de Mi soledad y yo, que ha hablado con el artista tras sus palabras en redes.

En su comunicado, Sanz dijo: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres, qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", comenzó el cantante. "En el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos y tras consultarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida". Y finalizó: "Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

El mensaje de Cristina Tárrega

La periodista ha contado en la tarde de este miércoles en TardeAR: "Hace diez minutos acabo de hablar con él. Está tranquilo, [aunque] esto no es una situación agradable. No lo es para nadie. Pero él está tranquilo". Durante su conexión por videollamada con el programa, Tárrega ha recibido una llamada en número oculto y se ha cachondeado: "Siempre hay alguien que llama en número oculto en estos momentos para que no puedas hablar. A lo mejor es Ivet".

Y a continuación, la presentadora ha defendido a su amigo: "Todo lo que ella puede hacer está dentro de la ilegalidad. Cuando tú mantienes unas conversaciones íntimas, eso no tienes por qué exponerlo, ni puedes ni debes. Otra cosa es lo que ella quiera hacer, lo que hará y sus consecuencias". Y Cristina ha insistido: "Dicho lo cual, él está tranquilo. Lo que hizo ayer lo llamáis comunicado, pero él lo que hizo fue expresarse a través de sus redes sociales, contar la verdad que es como él lo hace".

También ha asegurado que el compositor no se sentó antes con sus abogados: "En ningún momento ha habido movimientos de abogados, ni reuniones y me pide que os lo diga. Lo que decidió ayer por la tarde es sentarse y escribir. Es por donde él se manifiesta".

Insiste en que ahora se mantiene tranquilo: "Él está en Estados Unidos trabajando y con su pareja [la actriz Candela Márquez] tranquilo". No obstante, Tárrega ha explicado: "Pero hay que verlas venir y el jardín en el que se quiere meter esta señora".

Y de nuevo, ha transmitido cuál es el mensaje del intérprete de Corazón Partío: "Lo que sí quiere dejar claro y me pide que lo diga es que esto sucedió cuando ella tenía 24 años, hace un año y medio. Y él, en esos momentos, no estaba con nadie".

Por otro lado, en el plató, han asegurado que la joven, que contó su testimonio en redes, acudió antes a las revistas para exponer su historia: "Anoche me acosté a las cinco de la mañana porque el horario no es el mismo. Hablé en varias ocasiones con él como lo hago habitualmente en mi vida. Como bien ha dicho Luis Pliego [director de Lecturas], ella ha hecho una serie de movimientos, ha ido a las revistas. Me alegro que lo haya dicho Luis". Y ha afirmado sobre la joven: "Está buscando en todo momento dinero".

Tárrega también ha alegado: "No ha habido más contacto más allá de dos veces. La primera vez que él se sienta a cenar con ella es en su última gira por España en Córdoba. Y no cenan solos. Cenan con su asistente personal y con un productor musical muy famoso. Luego se van de marcha y Alejandro se retira a su hotel a dormir".

La periodista, a raíz de las palabras del cantante asegurando que la reacción de la joven llegó después de no querer invertir en negocios familiares, ha asegurado que el músico nunca ha hablado de chantaje a cambio de que no se destapara esta historia: "No utiliza la palabra chantaje, extorsión ni nada. Le consta la propuesta de su negocio, lo consulta con su equipo y lo desestima". Y ha terminado: "Más adelante, a lo mejor, salen más cosas de por qué lo desestima".

El testimonio de Ivet Playà

Ivet Playà, hay que recordar, aseguró que todo empezó con un intercambio de mensajes en redes sociales en 2015 que se trasladó a los teléfonos personales. El vínculo entre ellos se afianzó y, según la joven, Sanz le ofreció un trabajo en Madrid que ella aceptó. Ella asegura que con el madrileño quedó por primera vez "en privado" cuando ella tenía 18 años y él 49: "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", dijo. "Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad".

Según Playà, las acciones de Sanz "llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso humano" , y añadió: "A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimo años y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso porque, en el fondo, lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara".