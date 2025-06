La reaación de Raquel Perera a la polémica de Alejandro Sanz e Ivet Playà: "No me corresponde a mí"

Todo se revolucionó este fin de semana cuando la joven Ivet Playà (26) acusó a Alejandro Sanz de tener un comportamiento "inhumano" y "moralmente cuestionable" con ella. Dos días después de que las acusaciones afloraran, el propio cantante emitió un comunicado este miércoles. Este jueves, además, ha llegado la reacción de Raquel Perera, la madre de los pequeños Dylan y Alma fruto de su reacción con el cantante, aunque se ha mostrado cauta.

Ivet Playà, hay que recordar, aseguró que todo empezó con un intercambio de mensajes en redes sociales en 2015 que se trasladó a los teléfonos personales. El vínculo entre ellos se afianzó y el intérprete de Corazón Partío le ofreció un trabajo en Madrid que ella aceptó. Ella asegura que con el madrileño quedó por primera vez "en privado" cuando ella tenía 18 años y él 49: "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", aseguró. "Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad".

Según Playà, las acciones de Sanz "llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso humano" y añadió: "A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimo años y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso porque, en el fondo, lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara".

En su comunicado, Sanz dijo: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas que compartiendo su cariño, siendo libres, qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", comenzó el cantante. "En el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos y tras consultarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida". Y finalizó: "Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

La reacción de Raquel Perera

La madre de los dos hijos pequeños del cantante ha sido preguntada al respecto y sobre la polémica, ha señalado: "No tengo nada que decir, de verdad. Entiendo perfectamente que queráis encontrar opiniones colaterales a todo esto, pero no... Yo no tengo nada que decir por mi parte. No puedo opinar de nada que no conozco, de verdad", ha apuntado a los micrófonos de EuropaPress. Las conversaciones relatadas por la joven que acusa al artista habrían empezado cuando Perera y Sanz, además, todavía estaban casados.

Perera ha insistido: "Ni idea, de verdad, chicos, es que desconozco muchísimo el tema, de verdad". Y ha sentenciado: "No me corresponde a mí decir absolutamente nada. No soy responsable de lo que puedan opinar los demás o decir los demás, no tengo ni idea".