La polémica que sacude los platós enfrenta a la opinión pública: ¿estamos ante una joven oportunista o ante un ídolo caído en desgracia? Este martes, el conflicto entre Alejandro Sanz e Ivet Playà ha dado un giro inesperado con la intervención en directo de la abogada Teresa Bueyes, quien representa a la joven catalana.

Bueyes le ha dicho a Sonsoles que existen pruebas de que personas del entorno del cantante intentaron negociar un acuerdo económico con el objetivo de silenciar a su clienta. "Dile que tenemos la grabación donde ellos nos proponen los negocios", fue el mensaje que Ivet envió en tiempo real a su abogada y que esta leyó en directo, ante la atónita mirada de Ónega, los colaboradores y el público presente en el plató.

La declaración llega pocos días después de que Ivet Playà ofreciera su entrevista en el programa De viernes, donde confesó haber mantenido una relación íntima con Alejandro Sanz y lo calificó, sin rodeos, de "depredador sexual". Sus palabras no tardaron en hacerse virales y provocar un terremoto mediático. Ante estas acusaciones, Alejandro Sanz rompió su silencio a través de redes sociales con un mensaje que, si bien no niega explícitamente la relación, sí rechaza de manera rotunda el carácter de las acusaciones: "No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable". El artista, visiblemente afectado, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que la verdad prevalecerá.

Por su parte, Teresa Bueyes insiste en que su clienta no busca fama ni dinero, sino justicia. La abogada ha recordado que Playà ha sido objeto de acoso y desprestigio en redes desde que salió a la luz su testimonio, y que ahora tiene miedo. "Estamos hablando de una chica joven, valiente, que está enfrentándose a un personaje muy poderoso. No es fácil", afirma la abogada.

Las redes sociales, divididas

Las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales, los usuarios se han dividido en dos bandos: el #TeamAlejandro, que defiende al cantautor y cuestiona las intenciones de Playà, y el #TeamIvet, que alaba el coraje de la joven y pide una investigación formal. La controversia también ha sido ampliamente debatida en los programas de tertulia y prensa rosa, donde se plantea si estamos ante un caso de abuso de poder o una maniobra de oportunismo mediático.

Por el momento, ni Alejandro Sanz ni su equipo legal han confirmado si emprenderán acciones legales contra Ivet Playà o su representante. En cambio, Teresa Bueyes ha dejado claro que su clienta está dispuesta a aportar todas las pruebas que acreditan su versión de los hechos.