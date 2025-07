Los Obama se sinceran sobre su crisis matrimonial: "Hemos pasado por momentos difíciles"

Las sospechas sobre una posible crisis entre Barack (63) y Michelle Obama (61) se intensificaron después de que el ex presidente de Estados Unidos asistiera solo a la toma de posesión de Donald Trump; y el pasado mes de abril, el expolítico admitió que su relación había atravesado altibajos, recordando en particular cómo, en 2017, su vida personal se complicó al concluir su segundo mandato. Ahora, pese a su habitual discreción, el matrimonio ha hablado abiertamente de la montaña rusa que han vivido en los últimos años.

El expresidente fue invitado recientemente a In My Opinion, el pódcast de Michelle Obama que presenta junto con su hermano, Craig Robinson. El programa, estrenado el pasado 12 de marzo, aborda "cuestiones cotidianas que moldean nuestras vidas, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea", por lo que la presencia de Barack apuntaba a que afloraran asuntos cercanos a su intimidad.

De esta forma, tras meses de rumores, el matrimonio mencionó la posibilidad de que su amor se debilitara tras 30 años juntos. En este sentido, Barack reconoció con honestidad: "Michelle me trajo de vuelta, estuve un tiempo en la cuerda floja". A pesar de ello, la ex primera dama dijo que nunca dudó de su vínculo: "No ha habido un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre".

La presentadora del espacio también reconoció que, como en cualquier relación, los altibajos están ahí. "Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también nos hemos divertido mucho, hemos vivido grandes aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada", comentó.

Asimismo, tanto el expresidente como la ex primera dama admitieron que en ocasiones se les escapan los rumores que circulan sobre ellos. "A veces ni si quiera sé lo que está pasando. Y de repente alguien me lo comenta y me pregunto: '¿De qué estás hablando?' Cuando no estamos juntos físicamente, la gente piensa que estamos divorciados", expresó con sorna Michelle.

Los comentario se intensificaron después de su decisión de no asistir al funeral de Jimmy Carter ni a la toma de posesión del presidente Trump. Fueron ausencias que aumentaron las especulaciones sobre un posible divorcio, a lo que el pasado mes de mayo, Michelle durante un podcast con el empresario e inversor Steven Bartlett, afirmó: "Si tuviera problemas con mi marido, todo el mundo lo sabría".

En ese mismo episodio también destacó su capacidad de vivir con libertad tras tantos años priorizando a su marido y a sus hijas, Malia y Sasha: "Quiero decir que en esta etapa de la vida para mí, personalmente, es la primera vez que he sido completamente libre. He experimentado una liberación donde cada decisión que tomo no tiene que ver con mi esposo, ni con su carrera, ni con mi familia, ni con las necesidades de mis hijas ni con su futuro; se trata totalmente de mí".

A pesar de las sospechas de crisis, es cierto que en este tiempo ambos han compartido en redes sociales mensajes cariñosos. Por el 61 cumpleaños de Michelle, su marido escribió: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida […] Llenas cada habitación con gracia, humor, calidez y sabiduría […] Soy muy afortunado de poder afrontar las aventuras de la vida contigo. ¡Te quiero!".