Primicia: Michelle Obama ya está en España: aterriza en su isla favorita... Pero ni rastro de su marido

La temporada veraniega de Mallorca comienza de forma tan potente como discreta. Mientras por las aguas de Ibiza desfilan estrellas del fútbol, influencers y yates de grandes magnates —cuyas embarcaciones superan en muchos casos los 50 millones de euros—, en Mallorca todo es más silencioso y menos visible, aunque sus visitantes sean igualmente poderosos. O tal vez más.

Alquilar el superyate Renaissance, construido en España, cuesta tres millones de euros por semana. Frente a estas cifras deslumbrantes, Mallorca mantiene un perfil más bajo. El yate de Steven Spielberg (78) tiene tales dimensiones que no puede atracar en Portals, el puerto más exclusivo de la isla, donde han atracado desde Florentino Pérez (78) hasta jeques y multimillonarios de todo el mundo.

El director de Tiburón (que vuelve a los cines para celebrar su medio siglo) navega por aguas cercanas a Portals y desembarca en su lancha de apoyo, que, según nos cuentan, ya es en sí una embarcación impresionante. A bordo lo acompaña uno de sus mejores amigos, el actor Daniel Day-Lewis (68), ganador de tres Oscar (Mi pie izquierdo, There Will Be Blood y Lincoln).

Retirado de la actuación en 2017, se dice que podría volver al cine para participar en la primera película de el mediano de sus tres hijos, Ronan. Su estancia veraniega con el directo de La lista Schindler podría significar su regreso a la gran pantalla.

Michelle en la isla en una foto de otro verano.

Otra visitante destacada es Michelle Obama. La ex primera dama de Estados Unidos, espléndida a sus 61 años, que acaba de aterrizar en la isla, invitada nuevamente por su amigo James Costos, antiguo embajador estadounidense en España, nombrado precisamente por su marido, Barack Obama. Michael Smith, pareja de Costos, fue el encargado de decorar la Casa Blanca cuando Obama asumió su mandato. Desde entonces, Michelle y Costos han mantenido una estrecha amistad, a pesar de los rumores que han circulado sobre una posible crisis en el matrimonio Obama y sobre una supuesta ruptura entre Costos y el reconocido interiorista. En el último reportaje de Hola sobre el exembajador en su palacete madrileño, donde reside, echamos de menos a quien ha sido su gran amor durante más de 15 años.