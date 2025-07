Lamine Yamal defiende su polémica fiesta tras renovar con el Barça hasta 2031: "Disfruto de mi vida y ya está"

Lamine Yamal ha vivido esta semana uno de los momentos más importantes de su joven carrera futbolística. El delantero internacional español ha firmado este miércoles la renovación de su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2031, en un acto solemne celebrado en el Auditori 1899 del Camp Nou. La directiva azulgrana, encabezada por Joan Laporta, quiso dar al evento un carácter simbólico, presentando al futbolista como "el futuro del club" y entregándole oficialmente el dorsal '10', que antaño luciera Leo Messi.

"Es un día muy especial para mí. He crecido aquí, el Barça es mi casa y quiero seguir haciendo historia con este club", ha declarado Yamal durante su intervención, visiblemente emocionado y rodeado de su familia y representantes.

Sin embargo, la jornada no ha estado exenta de polémica. La reciente fiesta de cumpleaños del futbolista, que cumplió 18 años el pasado domingo, ha generado un intenso debate mediático. En el evento privado, Yamal contrató a "chicas de imagen" y a artistas con enanismo para realizar un espectáculo que algunos han calificado de "extravagante y de mal gusto", desatando críticas en redes sociales y algunos sectores de la opinión pública.

Cuestionado al respecto durante la rueda de prensa posterior a la firma, Yamal no ha querido esquivar el tema. Ha dejado a un lado el catalán y ha respondido en un castellano claro y contundente: "Yo trabajo para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida. No creo que haya hecho nada malo. Celebro como quiero y ya está". Con esta frase, el joven delantero ha zanjado el asunto, dejando claro que no piensa entrar en más explicaciones sobre su vida privada.

La directiva del FC Barcelona, por su parte, ha optado por respaldar públicamente al futbolista. "Lamine es un chico joven, con mucha proyección. Estamos aquí para acompañarle en su madurez deportiva y personal", ha afirmado el presidente Laporta, quien evitó profundizar en la polémica. El club ha insistido en que lo importante es el compromiso a largo plazo del jugador y su rol fundamental en el proyecto deportivo de los próximos años.

Con esta renovación, Lamine Yamal se convierte en uno de los jugadores mejor valorados del vestuario blaugrana, tanto en términos salariales como de proyección. El contrato incluye una cláusula de rescisión cercana a los 1.000 millones de euros, similar a la de otros jóvenes talentos del club, blindando así su continuidad en el Barça.

Ahora, con el dorsal '10' a la espalda, el joven delantero asumirá la responsabilidad de liderar el ataque culé en la próxima temporada, mientras trata de esquivar las distracciones mediáticas y consolidarse como la nueva gran figura del fútbol español.