Beatriz Rico estalla contra Isabel Rábago por defender que Lamine Yamal contratara a personas con edadismo: "Sueltas bulos infames"

La fiesta privada que Lamine Yamal celebró este fin de semana, sin teléfonos móviles, en una lujosa villa en Sitges ha generado una gran polémica, especialmente por la contratación de personas con enaminismo, así como de 'chicas de imagen', "ese eufemismo tan cutre para camuflar que en realidad es llevar a chicas a las que les pagan como si fueran cosas", expresó Laura Fa, indignada en sus redes sociales.

La fiesta ha sido muy comentada en platós de televisión como el de Espejo Público en Antena 3 y, en concreto, unas palabras de Isabel Rábago han hecho estallar a la actriz Beatriz Rico, que participó en la última edición de Supervivientes (Telecinco) de forma efímera por sus problemas de salud.

Rábago, que fichó por el programa de Susanna Griso y Gema López tras su fulminante despido de Mediaset, dijo esta semana en el plató de Atresmedia sobre las personas con enanismo: "La ley no prohíbe que estas personas trabajen en fiestas privadas, siempre y cuando haya consentimiento por ambas partes. Ya está".

Hoy en @EspejoPublico La ley no prohíbe la contratación de artistas con acondroplasia (enanos) en fiestas privadas. Mientras haya contrato y consentimiento. Dejen a las personas que ejerzan su profesión u oficio en libertad. Tienen los mismos derechos y obligaciones que todos.

Y la periodista, que trabajó en la comunicación de Isabel Díaz Ayuso hace unos años, añadió: "Yo me niego a esa claficación de que las personas son tratadas como objetos. Las personas van libremente a ejercer lo que les apetece ejercer. En este caso, una profesión".

Rábago, casada con Carlos Rodríguez Ramón, jefe de prensa de Vox, explicó: "Desconozco en calidad de qué han sido contratadas, desconozco qué es lo que se ha mirado. Se da por hecho que se os contrata para ser bufones y reírse de vosotros, cuando creo que sí nos ponemos esas barreras y empezamos a señalar y decidir donde trabaja la gente se os está quitando el pan de vuestra boca y vuestra familia. Dejemos a la gente que en su libertad decida, ya está".

La respuesta de Beatriz Rico

Ante estas palabras de Rábago, la actriz de A las once en casa ha escrito en su cuenta de X: "Vuestra colaboradora Isabel Rábago desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología. La gente lo escucha y se lo cree. En redes tiene canceladas las respuestas porque sabe que la van a contradecir. Eso es jugar sucio. Impropio de un programa serio como Espejo Público".

Vuestra colaboradora, I.Rábago, desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología. La gente lo escucha y se lo cree. En redes tiene canceladas las respuestas porque sabe que la van a contradecir. Eso es jugar sucio. Impropio de un programa serío como @EspejoPublico.

Y la intérprete ha insistido: "No permite comentarios en sus posts para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero), así que no queda otra que citarla. Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también".

No permite comentarios en sus posts para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero), así que no queda otra que citarla.

Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también.

La polémica

Hay que recordar que la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) ya anunció a comienzos de esta semana la presentación de una denuncia formal. Según explicaron, los figurantes contratados estaban "únicamente para actividades de espectáculo y reclamo", algo que consideran inaceptable. "Este tipo de prácticas perpetúan estereotipos, alimentan la discriminación y menoscaban la imagen y los derechos de las personas con enanismo", señalaron desde la asociación.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación para esclarecer la presunta contratación de personas con acondroplasia en la fiesta del jugador culé, a quien ya muchos se atreven a comparar con Leo Messi. "Hemos solicitado a las instancias pertinentes que se abran las investigaciones para saber qué ha pasado", explicó el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco, en declaraciones a Europa Press.

La actual Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2023, ya prohíbe expresamente cualquier espectáculo que utilice la discapacidad para provocar burla, mofa o irrisión del público. Sin embargo, la ley carece de un régimen sancionador específico en estos casos. Coincidiendo con esta polémica, el Gobierno tiene previsto aprobar una reforma para endurecer la normativa, incluyendo multas de entre 600.000 y un millón de euros si se considera una infracción muy grave.