Mar Flores lamenta la presión mediática y un paparazzi señala a Carlo Costanzia: "El que se salta los semáforos y va a 200 por la autopista es tu hijo"

Mar Flores (56) publicó este lunes un comunicado en Instagram denunciando la presión mediática a la que dice estar sometida este verano, marcado por ser el primero con su nieto en el mundo. Junto a él y a sus hijos con Javier Merino, que son menores de edad, está disfrutando de días de asueto en Ibiza, donde también se encuentran Alejandra Rubio y el propio Carlo Costanzia.

"Quiero hacer un recordatorio importante. Desde hace varios días, he notado que varios coches de paparazzi me siguen constantemente. En especial uno con el que ya tuvo un conflicto el año pasado por saltarse semáforos y cedas para intentar conseguir una foto", manifestó la modelo en su mensaje.

En este contexto, el paparazzi Sergio Garrido ha asegurado este martes en TardeAR que cree que las palabras de Mar Flores iban dirigidas para él. "Me está aludiendo porque le habrá visto. Claro que me ha visto, fui a 30 por hora. No me salté ningún semáforo ni ningún stop", ha aclarado.

El paparazzi ha ido más allá y ha señalado a su hijo Carlo Costanzia como el verdadero responsable de infringir las normas de tráfico. "El que se salta los semáforos, los stop y corre a 200 por la autopista es su hijo Carlo", ha revelado.

Sobre respetar la privacidad de los menores que acompañan a la suegra de Alejandra Rubio en la isla pitiusa, el fotógrafo ha explicado: "Habla de cuidar la imagen de sus hijos. No tengo que cuidarla porque yo tapo la publicación".