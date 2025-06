Javier Merino deja claro cómo es Mar Flores tras las duras acusaciones de Carlo Costanzia padre: "Como madre es perfecta"

Carlo Costanzia di Costigliole se sentó la semana pasada en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Lo hizo tras la condena de sus hijos Pietro y Rocco Costanzia a 12 y 8 años de prisión respectivamente por intento de homicidio en Italia. Mar Flores, antes de conocerse la sentencia contra los hermanos de su hijo Carlo, también reapareció mostrándose muy abierta en ciertos temas, como pocas veces antes la habíamos visto.

Sobre Mar y sus últimas declaraciones, Carlo dijo en De Viernes: "Que una madre diga que su objetivo era encontrar un hombre para tener un hijo dice mucho de ella". Y añadió, recordando que su hijo Carlo, como él mismo contó hace meses en los platós, sufrió bullying: "Lo que yo he sufrido con Carlo por culpa de la madre podría escribir tres libros. Los problemas que ha tenido Carlo los ha tenido por el estilo de vida de la madre. Cuando le hacían bullying en la escuela no era porque le dijeran que ella hacía un programa de televisión, era porque le decían lo que hacía la madre".

Ahora el que ha hablado al respecto, aunque tibiamente, ha sido Javier Merino, exmarido de Mar Flores y padre de sus otros cuatro hijos: "Yo no he visto ninguna declaración ni la veo, no lo sé, pero como madre es estupenda, perfecta. Sabéis que no me gusta hacer ninguna declaración y además de que no lo sigo, no puedo decir nada más", ha dicho a los micrófonos de Europa Press.

Merino, con quien Flores estuvo casada casi 20 años, también se ha pronunciado acerca de las memorias de la empresaria que vienen en camino, limitándose a decir que no sabe si las leerá. Eso sí, ha mostrado su apoyo a Carlo Costanzia, el novio de Alejandra Rubio, tras la condena que han recibido sus hermanos: "Siempre, siempre".