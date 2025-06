La modelo se lanza a la piscina con su primera aventura literaria: sus memorias. Al más puro estilo Bárbara Rey, Mar Flores romperá su silencio y lo hará por la puerta grande ya que, según ella misma ha confesado, vale mucho más por lo que ha callado en estos 55 años que por lo que ha podido contar. La exclusiva, adelantada por Beatriz Cortázar, hace temblar a más de uno: "No se va a dejar nada en el tintero, es una mujer valiente y sincera", dice la periodista.

Cortázar asegura que Mar Flores está muy involucrada en el proyecto y que el libro (cuya editorial se desconoce por el momento) verá la luz después del verano, por lo que nos espera un otoño cargado de titulares porque la empresaria está dispuesta a desvelar capítulos y anécdotas de su vida desconocidos hasta el momento. Y no serán pocos: desde su experiencia en el mundo de la moda y la televisión hasta su extenso currículum amoroso (Alessandro Lequio, Fernando Fernández Tapias, Cayetano Martínez de Irujo o Javier Merino) y sus polémicas más sonadas: infidelidades, la batalla judicial con su primer marido y padre de su primer hijo, Carlo Costanzia, o el desprecio que sufrió por parte de la Casa de Alba durante su relación con el duque de Arjona, entre otros muchos.

Mar ha comenzado a calentar motores con su visita al podcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina, un espacio en el que repasó algunos de sus fracasos amorosos más sonados. Por ejemplo, con Carlo Costanzia: "Resulta que no era el momento, ni la persona, pero mi necesidad de confort, de apoyar la cabeza, de no tener que seguir demostrando, esto es lo que a mí me falló". Y añadía: "Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola, que me apoyé y no era la persona correcta. Es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y lo fui, fui la persona más feliz del mundo en ese momento".

También habló de su divorcio con Javier Merino, tras 24 años de matrimonio y 4 hijos en común, y de cómo esa relación le cambió la vida para siempre: "Me ayudó a retirarme, hablando de un tema bastante polémico que fue portada durante muchos meses. Yo lloraba, estaba deprimida… Me dijo 'Mar, te estás creyendo sus propias mentiras. Yo he estado ahí contigo. Eso no es verdad'. Eso me retumbó durante un par de días en la cabeza y dije me estoy enfermando. Ese día me retiré. Me casé y mi vida familiar me curó", ha asegurado. Ahora mantienen una magnífica amistad: "Es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Estos cuatro hijos con un soporte de un padre y fue padre entre comillas de mi hijo mayor porque cuando le conocí, mi hijo pequeño tenía 3 años y no tenía una referencia paterna interesante".