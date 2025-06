Fue una de las musas del corazón en la década de los 90 y su rostro era habitual en portadas y fiestas de postín. Sin embargo, hace años que Mar Flores decidió dedicarse a su familia y hablar únicamente de moda y lifestyle. Este lunes, ha roto su propia norma en el podcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina, donde ha abierto el cajón de los recuerdos para repasar sus dos matrimonios: el primero con Carlo Costanzia; y el segundo con Javier Merino.

Con el empresario italiano tuvo a su primer hijo, Carlo. Su relación fue complicada y su separación, todavía más. Acusaciones cruzadas, demandas y un pequeño por medio, Carlo, ahora novio de Alejandra Rubio: "A veces encuentras la persona que empatiza contigo de manera brutal, que dices esta es la persona. Esto puede ser temporal, momentáneo o eterno. Entonces yo encontré eso muy momentáneo. Dije: 'Esto es lo que estaba buscando", ha confesado. Con el paso del tiempo, la modelo ha reflexionado sobre aquella relación y lo tiene claro: "Resulta que no era el momento, ni la persona, pero mi necesidad de confort, de apoyar la cabeza, de no tener que seguir demostrando, esto es lo que a mí me falló".

Mar ha confesado que, en aquel momento, con poco más de 20 años, se sentía muy desamparada: "Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola, que me apoyé y no era la persona correcta". A pesar de todo, no se arrepiente: "Es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y lo fui, fui la persona más feliz del mundo en ese momento".

Con su segundo marido, Javier Merino, tuvo una experiencia completamente diferente. El empresario llegó a la vida de Mar en un momento muy complicado a nivel mediático y la ayudó a encontrar la paz que necesitaba: "Hay una frase magnífica que me dijo el padre de mis cuatro hijos, con el que he estado casada 24 años. Me ayudó a tomar una decisión que me ayudó a retirarme, hablando de un tema bastante polémico que fue portada durante muchos meses". Fueron unos meses muy dolorosos para ella y la aparición de Javier, una bendición: "Yo lloraba, estaba deprimida… Me dijo 'Mar, te estás creyendo sus propias mentiras. Yo he estado ahí contigo. Eso no es verdad", ha contado. "Eso me retumbó durante un par de días en la cabeza y dije me estoy enfermando. Ese día me retiré. Me casé y mi vida familiar me curó", ha asegurado.

Ahora, Mar confiesa que no mantiene relación alguna con Costanzia pero sí con Merino, padre de cuatro de sus cinco hijos: "Hemos estado veintitantos años casados, tantos de novios y seguimos viviendo en una amistad permanente. Yo le admiro". Y ha añadido: "Él no sé si me admira. Nunca lo he hablado. Pero creo que él está impactado con haberme conocido. En su vida lo ha demostrado por cómo me ha seguido cuidando. Es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Estos cuatro hijos con un soporte de un padre y fue padre entre comillas de mi hijo mayor porque cuando le conocí, mi hijo pequeño tenía 3 años y no tenía una referencia paterna interesante".