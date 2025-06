Tremendo cabreo de Mar Flores por la última indiscreción de Mónica Pont: "Hemos compartido varios hombres"

Se abre un nuevo frente para la madre de Carlo Costanzia tras el revuelo causado por su última entrevista. La modelo, que lanzará sus memorias después del verano, ha saltado a los titulares este miércoles gracias a Mónica Pont. La nueva tertuliana de Tardear, que acaba de romper su relación con el bodeguero Javier Moro, ha desvelado que compartió círculo social con Mar Flores y también varios hombres: "Podrían ser hasta cuatro".

Pero ella, que es muy lista, solo ha desvelado dos por el momento: el primero es Javier Merino. El empresario fue marido de Mar Flores durante 24 años y es el padre de sus cuatro últimos hijos. Según Mónica Pont, su historia se remonta a los años 90: "Yo salí con él cuando rompió con Mar, pero es que surgió nuestro amor estando con ella. Javier me enseñaba las cartas de amor que le enviaba Mar y me hacía gracia", ha contado.

Una indiscreción que no ha gustado nada a los protagonistas: "He podido hablar con Javier Merino y me dice que no quiere saber nada de lo que cuenta Mónica y que no le interesa nada. No quiere saber nada de ti", ha dicho Iván García. "Me hacen llegar que a Mar Flores no le han hecho ninguna gracia tus aportaciones y que tan amigas no habéis sido nunca", apuntaba también Leticia Requejo. Pont se defendía: "Éramos amigas hasta que entró la relación Javier, Mar, Mónica. No es que le quietara los novios, es que nos movíamos en un círculo y éramos los mismos".

El segundo 'ex' que Mónica Pont ha compartido con Mar es el empresario mexicano Elías Sacaal, con el que Flores ha protagonizado una relación de idas y venidas en los últimos cinco años: "No sé si Mar se está enterando de esto ahora... Yo estaba en México, llegué de un viaje cinco horas, sin maquillar, coleta, chándal, horrorosa, una gorra y en ese momento...", ha relatado Pont. "Él se acercó a mí y me dijo 'Nos conocemos, ¿verdad?' El resto os lo contaré con acento mexicano tal cual pasó...", ha zanjado, misteriosa.