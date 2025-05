La actriz ha vivido unos días muy complicados. Desde que regresó a España con intención de instalarse en Madrid tras pasar varios años en México, los problemas se le acumulan a Mónica Pont. Primero fueron sentimentales (su ruptura con el bodeguero Javier Moro) y después familiares (con las acusaciones de su madre y su hermana asegurando que no les ayuda en el cuidado de la primera). Ahora, sin embargo, la catalana regresa este miércoles a los titulares y esta vez es por una alegría: una escapada a Ibiza en muy buena compañía.

La revista Diez Minutos publica en su portada las imágenes de la actriz en una jornada playera. Con minibikini y el pelo recogido, Mónica toma el sol y se relaja en compañía de unos amigos, especialmente de uno, que se acerca, la coge del rostro y la besa apasionadamente. "El fin de semana pasado me fui sola a Ibiza, de jueves a domingo. Allí quedé con varios amigos, no son españoles… Este chico es ruso y es un buen amigo", ha dicho ella en Tardear. Pont ha tratado de echar balones fuera: "El gran amor de mi vida es rubio, mide un metro noventa y cinco, tiene 21 años y es mi hijo".

La actriz, restándole importancia a la estampa playera, ha añadido: "Estos siete años que llevo sola he aprendido a quererme, he aprendido a estar sola y, ahora, para mí no vale cualquiera… cada uno de los hombres con los que he estado me ha enseñado a ser la persona que soy ahora y ahora veo el amor de otra manera, he crecido como persona, como mujer y he aprendido a quererme a mí misma".