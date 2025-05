Mónica Pont anuncia acciones legales contra sus familiares: "Que no puedan hablar más de mí"

El drama familiar de Mónica Pont parece no tener fin. Tras las declaraciones de su padre hace unas semanas, en las que aseguró que su hija es una "mentirosa compulsiva", este lunes la propia actriz ha anunciado acciones legales contra sus familiares para "defender" sus derechos y "evitar" que sigan mintiendo.

"Estoy presentando una demanda a todos los miembros de mi familia, en esa demanda voy a pedir que ellos no puedan hablar", ha revelado la intérprete este lunes en TardeAR.

Asimismo, en su intervención, Pont ha contestado a las acusaciones de su progenitor, quien señaló que su hija está atravesando una complicada situación económica. "Yo lo pagaba todo, nunca nadie me ha mantenido... mandaba dinero a mi familia", ha afirmado.

Mónica Pont también ha asegurado que ha acudido a terapia para poder gestionar el trato que, tal y como ella misma cuenta, ha recibido de su padre. "Tuve que hacer una labor muy grande a nivel psicológico para que no me afecte, me hizo daño en su momento", ha revelado.

Sobre su nueva vida en México, la intérprete ha explicado que tuvo que marcharse de España por motivos labores. "Me voy hace 6 años porque aquí no tenía trabajo en ficción, de lo que he trabajado toda mi vida. He estado muy feliz, pero llorando de soledad", ha admitido.