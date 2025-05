Armando, el padre de Mónica Pont, acusa a la actriz de mentirosa: "Mi hija es una falacia..."

Mónica Pont no levanta cabeza en su interminable guerra familiar. El último en sumarse al conflicto ha sido su propio padre, Armando Sánchez, que no ha dudado en cuestionar públicamente todas las versiones que su hija ha compartido desde su regreso de México, lugar al que ella misma aseguró que quiere volver, tal como le contó hace unos días a Beatriz Cortázar.

Este domingo, el plató de Fiesta ha sido testigo de una intervención inesperada para la actriz de Hostal Royal Manzanares, su padre Armando ha aparecido en directo y ha espetado: "Estoy aquí de forma altruista, para aclarar las cosas, estoy aquí de forma gratuita, lo aclaro para que no haya mentes calenturientas que piensen que vengo a forrarme a costa de mi hija", comenzaba explicando.

Armando ha dejado entrever que la relación entre padre e hija no pasa por su mejor momento: "Yo no he puesto verde a mi hija en los últimos años, porque si no, ya me habría demandado", ha dicho ante una advertencia de Emma García.

Sobre la estancia en México de la actriz, ha comentado: "Mónica se fue porque las cosas no le iban como ella quería. Pensó que descubriría otro tipo de vida. Ella nos contaba que estaba bien cuando no era verdad. Por lo que tengo entendido allí ha pasado muchas dificultades también...". Y sobre los planes de Mónica, ha sido tajante: "Todo eso son castillos en el aire. No hay nada de todo eso". Además, ha asegurado que Mónica no puede regresar al país azteca: "Después del atraco que sufrió con su hijo, dijo que la policía de allí eran unos inútiles. No puede volver".

También ha hablado del delicado tema familiar que gira en torno al estado de salud de María Teresa, la madre de Mónica y su exmujer, con quien lleva separado más de 50 años. "Mónica no tiene que pagar nada por la residencia donde está su madre, porque es gratis", ha asegurado, apuntando a la presión que estaría recibiendo por parte de su hermana Eva. "Lo que está haciendo es complicarle la vida [refiriéndose a su hija Eva]. María Teresa es una mujer problemática, con muy mal carácter. Ella quería que su hija fuera a verla..., y en la última visita de Mónica a su madre, Teresa se le echó encima hecha una furia intentando agredirla y mi hija dijo que ya no volvería más, y razón no le falta", ha contado.

Y ha continuado, sin pelos en la lengua, atacando a su hija: "Mónica es una falacia, una cantidad de mentiras para ocultar una verdad. No está pasando por un buen momento económico, dice que va a montar una productora y no sabe lo que cuesta montar eso", ha concluido.