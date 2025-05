La actriz Mónica Pont está al límite. Desde que regresó a España tras cuatro años viviendo en México, su vida ha pasado de estar en el anonimato a ocupar los titulares más escandalosos de las últimas semanas. Primero fue su relación con el bodeguero Javier Moro, que duró realmente un telediario. Lo que era un principio de algo, acabó en un absoluto de nada a raíz de las polémicas familiares y las declaraciones públicas de un padre con el que lleva varias décadas sin tratarse. Ahí empezó todo. Pero lo más gordo ha llegado de la mano de su hermana Eva y de su madre Teresa, quien esta semana realizó unas declaraciones para el programa Y ahora Sonsoles pidiendo a su hija que acudiera a visitarla a la residencia donde se encuentra a las afueras de Barcelona, ya que llevaba cuatro meses sin saber de ella: "Te lo pido de rodillas si hace falta, pero ven a verme" gritaba su madre ante la cámara de Antena3.

Mónica fue a esa visita, pero a la vista del resultado casi se la podía haber ahorrado porque no sirvió para nada. Todo lo contrario. Si esperaba un abrazo o unos besos de su madre, lo que se encontró fue una tensión enorme que terminó en gritos y recriminaciones. Su madre le exige que se haga cargo de todos sus gastos y Mónica le pide que dejen de hablar de ella porque le están haciendo muchísimo daño a nivel de imagen y también a nivel profesional: "Yo estoy dispuesta a ayudar a mi madre, pero pagando la mitad y que mi hermana Eva se haga cargo de la otra mitad. Llevo desde los 14 años trabajando porque mi padre nos abandonó y mi madre me dijo que no podía seguir estudiando. Desde entonces no he parado de ayudar y de llevar dinero para mi familia. Pero todo tiene un límite. Hace unos meses, mi hermana me pidió una cantidad muy importante para que le ayudara a pagar su casa (cerca de 50.000 euros) y le dije que no porque no podía. Ahí empezaron los problemas", ha relatado muy afectada.

"Me están destrozando y no estoy bien. El otro día mi madre me acabó echando de la residencia porque le dije que no pagaría nada mientras me difamaran por los medios. Estoy decidida a irme de España y regresar a México, aunque eso me cueste perder la cercanía con mi hijo", declara Mónica, quien se siente utilizada y víctima de las acusaciones de su hermana, de su madre, de su padre y hasta de la mujer de su padre.