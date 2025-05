Mónica Pont pone punto y final a la relación con su padre en directo: "Vergüenza"

El culebrón familiar de Mónica Pont sigue dando mucho de qué hablar. El pasado domingo, su padre Armando irrumpía en directo en el programa de Emma García paraarremeter duramente contra su hija, a quien calificó de mentirosa compulsiva. "Mónica es una falacia, una cantidad de mentiras para ocultar una verdad", soltó sin tapujos. Pero lejos de quedarse callada, la actriz de Hostal Royal Manzanares ha salido esta misma tarde en directo a defenderse con uñas y dientes, dejando claro que no piensa permitir que sigan manchando su nombre públicamente.

''¿Sabes por qué se esconde detrás de esas gafas oscuras? Vergüenza. Ahí hay vergüenza'', comienza diciendo la intérprete y ha continuado: ''Hace treinta años que no habló con él, hace treinta años decidí 'matarlo', porque tenía que tirar adelante y me perjudicaba en mis relaciones personales''.

Y ha explicado por qué tomó distancia: : ''Yo no había cerrado ese círculo y como es una persona que hizo mucho daño a mí como a mi familia, me perjudicaba en mis relaciones personales. Tuve que hacer un proceso de perdonarlo mentalmente para poder tirar adelante con mis relaciones''.

''A mí me pinchan y no me sale sangre ya con mi padre. Es un trabajo que ya hice psicológicamente, apartarle'', y ha afirmado que lo hace por aburrimiento: ''Una persona que es feliz no sale en televisión a contar cosas que no puede contar si no me conoce".

Además, Mónica se ha sincerado sobre uno de los momentos más duros de su infancia, cuando su padre decidió abandonarlas a ella, a su hermana Eva y a su madre María Teresa: "Nos cortó la luz, el gas, la calefacción… en una casa en la montaña. ¿Sabes lo que es, con 12 años, dormir con gorro, bufanda, plumón y guantes porque nos estábamos congelando?", ha relatado.