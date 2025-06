La actriz está atravesando por un momento muy delicado debido a la guerra familiar contra sus padres y su hermana. Cada uno por separado, han decidido rendir cuentas con ella a través de los medios de comunicación y cada intervención es un dardo para el corazón de Mónica Pont, que no entiende la actitud de su familia. Mientras su madre y su hermana la acusan de desatender a la primera y negarles el dinero para su bienestar, su padre arremete contra ella acusándola de "interesada". Este lunes, Pont ha respondido a sus últimas declaraciones: "Lo único que quiere una hija es que sus padres la quieran, y a mí no me han querido, ni mi padre ni mi madre, y en algún momento lo contaré, cuando pueda contarlo", ha dicho con la voz cortada.

Mónica se instaló en España tras pasar seis años trabajando en México y cree que su familia solo trata de desacreditarla y hundirla nuevamente: "Yo estoy aquí porque llevo 30 años de profesión, porque yo me hice famosa por mi trabajo, como actriz, no soy ni hija de, ni novia de, ni mujer de, a mí me ha costado mucho llegar donde he llegado, para que vengan sinvergüenzas a la tele a desprestigiarme y a hablar de mí, no hay ningún derecho, sobre todo cuando no me han dado ni un plato de sopa, cuando he tenido yo que dárselo a ellos".

Desde Tardear, se ha mostrado muy dolida por la situación: "Puedes ir contando lo que quieras en televisión, es igual... No, no es igual, porque me duele, al fin y al cabo es la familia más directa, es mi padre, mi madre, mi hermana, es duro lo que me está pasando, yo estaba muy bien en México, seis años, trabajando de lo que me gustaba trabajar, feliz, hablaba con mi madre todas las semanas, con mi hermana, pero con este señor, obviamente, ¿quién quiere tener trato con un señor así?". Y es que Mónica afirma que no habla con su padre desde hace años, en contra de lo que afirmó él este domingo: "Me das totalmente igual. De verdad. Qué pena haber tenido tres hijas y haberlas querido tampoco. Tan poco y tan mal", ha dicho emocionada.

Pont ha recordado algunos de los episodios más traumáticos de su infancia para retratar a su padre: "Cuando este señor desaparece de casa recién muerta mi hermana, yo tenía 9 años. Mi madre se pasó un año y medio durmiendo en un sofá cuidando de mi hermana y ese señor organizaba fiestas en casa. Qué triste que mientras mi hermana se estaba muriendo, ese señor estuviera organizando fiestas en casa". Y ha añadido: "Como esa os puedo contar mil cosas, del maltrato, del machismo. Hace 30 años que no quiero saber nada de ti, porque te cerré la puerta, porque el daño que nos ocasionaste a todas tú lo sabes y ellas también". Mónica ha rematado: "¿Cómo sentiríais cualquiera de vosotros que estáis aquí en el plató o desde casa, si su propio padre, que yo no le llamo padre, le llamo 'ese ser', dijese lo que ha dicho? Porque yo como hija vine a este mundo porque mi padre y mi madre me trajeron, yo no pedí venir a este mundo".