Ana de Armas habla de su deseo de ser madre y deja caer su posible romance con Tom Cruise: "El amor es impredecible..."

Desde que salieron a la luz las fotos de Ana de Armas (37) y Tom Cruise (62) compartiendo gestos de complicidad, no han parado de salir especulaciones: que si una amistad con una química especial, que si una estrategia de promoción bien medida... Lo cierto es que, por ahora, ni él ni ella han confirmado que haya algo más de una bonita relación personal. De hecho, la actriz sigue manteniendo —al menos oficialmente— una discreta relación con el empresario cubano Manuel Anido Cuesta, sin señales de ruptura a la vista. Eso sí, mientras los rumores siguen creciendo, la protagonista de Ballerina ha dejado una confesión que ha encendido aún más el revuelo: al parecer, quiere ser madre "muy pronto".

En una entrevista reciente, la actriz hispanocubana no ha escondido su deseo de formar una familia: "Sí, me gustaría tener hijos y una familia. A ser posible, pronto", ha dicho a la revista italiana F Magazine. "Pero no depende solo de mí. Como sabemos, el amor es impredecible... Nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero", ha confesado. Y es que, la ex de Marc Clotet tiene claro que no todo en la vida sigue un guion: "Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película".

Ana de Armas, protagonista de 'Ballerina'

Además, la intérprete de Blonde asegura tener un fuerte vínculo emocional con los más pequeños. "Siento un gran instinto de proteger a los niños, porque son seres indefensos e inocentes que necesitan de los adultos para sentirse seguros".

Mientras tanto, los fans de Tom Cruise se siguen preguntando qué tipo de vínculo le une a la famosa actriz de El Internado. Las primeras imágenes juntos comenzaron a circular el pasado mes de febrero, cuando fueron vistos cenando precisamente el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Desde entonces, han compartido varios encuentros en Londres. Sin embargo, poco después Ana fue fotografiada en Madrid con su pareja oficial —no se ha anunciado una ruptura como tal—, el empresario Manuel Anido Cuesta, hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, como adelantamos en exclusiva desde Informalia. De esta relación, como de las anteriores (incluida la que mantuvo con Pau Baukadakis, vicepresidente de Tinder, tras su ruptura con Ben Affleck en 2021), la actriz nunca ha hecho declaraciones.