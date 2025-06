Ana de Armas desvela la escena que más odió rodar en Hollywood: "Fue horrible"

Ana de Armas se ha convertido en una de nuestras actrices más internacionales. Desde hace ya unos años presume de contar con una exitosa carrera en Hollywood, protagonizando papeles como el de Marilyn Monroe en Blonde, película por la que fue nominada al Oscar; o Ballerina, el largometraje de Len Wiseman que estas semanas se encuentra en plena promoción. Otras, como Eden, aún no tienen fecha de estreno. De este filme habló la propia actriz este pasado jueves, pues contiene la escena que más incómoda la ha hecho sentir en su trayectoria.

La intérprete hispanocubana, que en estas últimas semanas ha sembrado dudas sobre su situación sentimental tras sus encuentros con Tom Cruise, explicó que la nueva película de Ron Howard, en al que compartirá protagonismo con Jude Law, le presentó un reto peor que "hacer cien acrobacias". Y es que la intérprete tuvo que cantar, algo que le pareció "horrible". "Lo odié", expresó en su última rueda de prensa.

"Recuerdo cuando hablé con Ron y le dije: 'Ron, de verdad creo que debería solo mover los labios. Esto no es para mí'. No quería escuchar eso. Me dijo: 'No. Vas a cantar. Si lo haces mal, es bueno para el personaje'. Y yo: 'Vale, pero la gente no sabe eso'", afirmó, entre risas.

"No pude convencerle de que me dejara hacer playback, así que tuve que aprender la canción. Fue horrible. Estaba aterrada. Prefiero hacer cien acrobacias que cantar esa canción. Estaba aterrada porque estaba delante de todos los actores. Me sentí muy expuesta y vulnerable y no es uno de mis talentos", expresó la artista.

El largometraje, asentado en 1932, muestra el viaje de un grupo de europeos en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos, donde buscan iniciar una nueva vida. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás. La trama está basada en hechos reales que tuvieron lugar a comienzos del siglo pasado, cuando un grupo de europeos dejaron atrás su hogar para irse a vivir a Floreana, una isla deshabitada de los Galápagos.

Más allá de Jude Law, a Ana de Armas también la acompañarán en esta película Vanessa Kirby, Daniel Brühl y Sydney Sweeney, entre otros nombres de excepción.