Mercedes Milá se moja sobre la corrupción del PSOE con un mensaje de ánimo a Pedro Sánchez: "España es un país con suerte en estos momentos"

El PSOE vive una de las crisis más graves de su historia, pero hay votantes que se mantienen optimistas. Una muestra de ello es Mercedes Milá, que en su perfil de Instagram ha dedicado unas palabras al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, halagando su gestión y deseándole ánimos frente a la trama de corrupción que en estas semanas ha hecho tambalear los cimientos del partido. La pasada semana, el ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha del líder del Ejecutivo, Santos Cerdán, pasó del Congreso de los Diputados a la cárcel de Soto del Real, al apreciar el juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Una trama que empezó con José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. El pasado 5 de julio, Sánchez confirmó que seguirá al frente del partido a pesar de admitir fue un "error" confiar en los dos últimos secretarios de Organización.

"España es un país con suerte en estos momentos. Tenemos un extraordinario Presidente de Gobierno que no se arrepiente de hacer política pura, política honrada y, si hace falta, valiente, sin complejos. Ayer por la noche escuché de cabo a rabo la intervención del presidente Sánchez en la reunión del Comité Federal de su partido. No puedo ponerle un pero", avanza la periodista en un post que incluye una fotografía del líder socialista.

La comunicadora entiende y comparte la postura de Sánchez sobre el escándalo que acecha a su partido. "Agradezco que siga manejando el barco 'España'. Eso es ser honrado y cumplir con el mandato que las personas que le votamos esperamos de usted. La tempestad es fuerte pero saldremos de ella con la iniciativa, la valentía y la prudencia que ha demostrado ya en otras ocasiones. Están llegando los momentos de unirnos y no permitir que nos sigan engañando", rezan las últimas líneas.

El mensaje ha generado en las últimas horas una oleada de reacciones. Entre ellas, la de Chelo García-Cortés: "Mercedes, siempre has sido un referente. Estoy totalmente de acuerdo Contigo. Es el momento de no estar callada". Otros usuarios han destacado "lo valiente y comprometida" que se mantiene Milá, quien siempre se ha caracterizado por hablar sin pelos en la lengua. Otros, en cambio, han rechazado su reflexión. "Me fascina leer la fe ciega de los socialistas. Es admirable. Yo prefiero tener fe en la democracia y en la justicia. Aún así respeto, y espero seamos respetados igual los opinamos distinto", responde un internauta. Y otro añade: "Me bajo del barco".