Jennifer Lopez, a pocas horas de arrancar su gira internacional en Pontevedra: un posado en bikini y un pequeño descuido

Jennifer Lopez cuenta las horas para regresar a los escenarios. La intérprete de On the Floor, que no actuaba en directo desde 2019, regresa este martes en Pontevdra con UP ALL NIGHT, su nueva gira internacional que la llevará por Europa, Oriente Medio y Asia.

Este lunes, un día antes del concierto que marca el inicio de su gira, la artista estadounidense ha compartido una publicación en su perfil de Instagram en la que presume de su estancia en la localidad gallega. "¡Hola España! Nos vemos pronto", ha escrito.

Asimismo, junto con esta frase, Jennifer ha publicado varias instantáneas en un lujoso hotel de la isla de A Toxa (Pontevedra) posando con un bikini de rayas, una blusa blanca y unas gafas de sol. En el mismo post, la cantante también ha compartido un vídeo en el que aparece viajando en coche y apreciando el paisaje gallego.

El descuido de Jennifer Lopez

En la imagen promocional de la gira aparece que la primera ciudad en la que actuará Jennifer Lopez —previsto para este 8 de julio— es Vigo. Sin embargo, la artista comenzará su gira internacional en Pontevedra, donde comenzará su show a las 22:00 horas en el Parque de Tafisa.