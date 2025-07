Romeo Beckham se dirige a Brooklyn tras la trágica muerte de Diogo Jota: "No reprimas el amor ni el aprecio por nada ni por nadie"

El mundo del fútbol está de luto tras la trágica muerte de Diogo Jota, jugador del Liverpool de 28 años, que perdió la vida junto a su hermano André en un accidente de tráfico fatal en Zamora. Muy afectado por la tragedia, Romeo Beckham ha compartido una imagen con un mensaje lleno de indirectas para su hermano Brooklyn, actualmente distanciado de la familia debido a la supuesta mala relación entre su mujer, Nicola Peltz, y los Beckham.

"La vida es muy corta, ama a quien amas y dile cuánto amas. La vida puede pasar ante tus ojos en cualquier momento", escribía el hijo pequeño de David y Victoria Beckham en una historia de Instagram después de compartir una foto con el futbolista fallecido. Y añadió: "Pero la gente que realmente te ama y se preocupa por ti siempre estará ahí. No reprimas el amor ni el aprecio por nada ni por nadie", remató en lo que parece ser un dardo claro hacia su hermano mayor.

Comunicado de Romeo Brooklyn

David Beckham también se sumó al homenaje. El exfutbolista compartió una foto en blanco y negro de Diogo Jota en el campo y escribió: "Es devastador recibir noticias así. Todo mi cariño para las familias de Diogo y André".

Los Beckham en tensión con Brooklyn

Los Beckham, casados hace 26 años, formaban una piña inquebrantable con sus cuatro hijos. Son una marca en sí mismos. Esa unión parece haberse resquebrajado después de que el primogénito, Brooklyn, que supuestamente se siente marginado, haya contratado a la abogada de Meghan Markle y Harry, la reputada Jenny Afia. El enfriamiento entre el joven y sus padres se remonta a diciembre, desde entonces no se hablan. Incluso Brooklyn no asistió al fiestón por el 50 cumpleaños de su progenitor, lo que demuestra que esa imagen de unión se ha quebrado, según han publicado Daily Mail y Page Six. Las tensiones se remontan a 2022, a la boda del joven con la millonaria Nicola Peltz, quien no tendría buena química con su suegra, Victoria. La novia rechazó la propuesta de la artista de encargarse del diseño de su vestido nupcial, lo que generó un sinfín de comentarios sobre el malestar que ocasionó aquel desplante.