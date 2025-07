Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, recibe una oleada de apoyo en el tanatorio de Zamora: "Todavía no me lo creo. Esto es muy, muy difícil"

El fútbol se viste de luto. El futbolista del Liverpool Diogo Jota, de 28 años, perdió la vida en la madrugada de este jueves en un grave accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Zamora. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 65 de la autovía A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. Junto a él iba su hermano, André Jota, jugador del Peñafiel portugués. El joven también falleció. Tenía 26 años. Sus familiares y amigos han acudido este viernes por la mañana a velarles en el tanatorio de Puebla de Sanabria.

Ha llamado especialmente la atención la presencia de Rute Cardoso, mujer de Diogo Jota, que en todo momento ha sido arropada por los allí presentes Puebla de Sanaria. Su representante ha informado que la familia se encuentra en shock. "Todavía no me lo creo. Esto es muy, muy difícil", ha expresado. Jota se había casado con su esposa hacía tan solo once días y tenían tres hijos en común. Los cuerpos se encuentran en Zamora, aunque serán trasladados a Portugal para celebrarse el entierro. Será, según se ha confirmado, en Gondomar, la localidad donde crecieron los hermanos Jota.

Según el citado medio, los padres de los futbolistas habían permanecido cinco horas en el tanatorio, velando el cuerpo de sus hijos. Fue pasadas las nueve de la noche cuando abandonaron el recinto.

El devastador accidente ocurrió a las 00:35 horas en la autopista A-52, a la altura del municipio de Cernadilla, en la provincia española de Zamora, cerca de la frontera con Portugal. Según informaron las autoridades, el Lamborghini Urus en el que viajaban los hermanos sufrió el reventón de un neumático mientras realizaba una maniobra de adelantamiento, lo que provocó que el vehículo se saliera de la vía, volcara y se incendiara tras el impacto. Las llamas también alcanzaron la vegetación circundante, y aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, no pudieron hacer nada por salvarles la vida.

El príncipe Guillermo y Cristiano Ronaldo despiden a Jota

Unas horas después de conocerse la tragedia, el príncipe Guillermo expresó unas palabras de dolor en su perfil de X. "Como parte de la familia futbolística, me entristece profundamente saber del fallecimiento de Diogo Jota y su hermano. Acompañamos en el sentimiento a su familia, amigos y a todos los que lo conocieron", escribió.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, con el que Diogo Jota compartía terreno y vestuarios, expresó: "No tiene ningún sentido". "Justo ahora estábamos juntos en el equipo nacional, justo ahora estabas casado. A su familia, a su esposa e hijos, le envío mis condolencias y les deseo toda la fortaleza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Que en paz descanse, Diogo y Andre. Todos os echaremos de menos", afirmó.

João Neves, compañero de selección y exjugador del Wolverhampton, añadió: "Dicen que sólo perdemos a las personas cuando las olvidamos. A ti nunca te olvidaré".

Desde Inglaterra, las muestras de dolor fueron igualmente conmovedoras. Gary Neville escribió: "Noticias desgarradoras sobre Diogo Jota y su hermano. Todo mi amor y apoyo a su familia". Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool, publicó: "Absolutamente devastado. Mis pensamientos están con Rute y los tres niños".

El propio club Liverpool FC emitió un comunicado oficial en el que se declaró "profundamente devastado" por la pérdida de uno de sus jugadores más carismáticos. "La familia, amigos y seguidores de Diogo han sufrido una pérdida inimaginable. No haremos más comentarios por ahora y pedimos que se respete la privacidad de los afectados", concluyó la institución.

Una boda de ensueño que se tornó en pesadilla

Diogo Jota, nacido como Diogo Silva en Porto, había adoptado el apellido "Jota" para distinguirse en el ámbito futbolístico. El pasado 22 de junio, se casó con su compañera sentimental desde la adolescencia, Rute Cardoso, con quien compartía tres hijos: dos niños y una niña nacida en noviembre. La ceremonia, celebrada en su ciudad natal, fue un evento íntimo y emotivo. Apenas un día antes del trágico accidente, la pareja compartió en redes sociales imágenes conmovedoras de su boda. "Un día que nunca olvidaremos", escribió Diogo en lo que sería su última publicación en Instagram. Rute, por su parte, había declarado: "Mi sueño hecho realidad".