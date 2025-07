De Tania Llasera a Chanel Terrero: repasamos los looks de la fiesta de colores del Orgullo LGTBIQ+ de Dulceida

Julio es el mes del Orgullo LGTBIQ+, y si hay una figura en redes que lo representa con voz propia, esa es Dulceida. La influencer revolucionó Internet hace ya una década cuando compartió con sus seguidores que su nueva ilusión era una mujer: Alba Paul, con quien se casó, en una idílica boda frente al mar, en 2016. Desde entonces, no ha dejado de reivindicar y abogar por los derechos del colectivo.

Fiel a su compromiso con la visibilidad del colectivo, la influencer catalana volvió a celebrar el amor en todas sus formas con una fiesta multicolor donde no faltaron ni los brillos ni los rostros conocidos. "Para mí es muy importante, y más cuando veo cómo, sobre todo las nuevas generaciones, están viendo cuestionados derechos que jamás deberían ponerse en duda. Tendría que ser ilegal, porque los derechos son intocables. No se trata solo de amar, se trata de ser", declaró la catalana durante el evento. Y añadió: "Hacer un evento así me parece fundamental para dar voz. Lo hago en julio, sí, pero también lo hago todos los días mostrando mi relación tal cual es".

Alba Paul y Dulceida

Y, por supuesto, se convirtió en la embajadora de la noche con un espectacular vestido morado de corte sirena, cuello halter y tejido de punto con destellos. A su lado, su mujer Alba Paul mantuvo su sello personal: conjunto de camisa y pantalón pirata en amarillo pastel con líneas rojo sangre, zapatillas blancas y varias cadenas doradas. Ambas son mamás de la pequeña Aria, nacida por el método ROPA, que cumplirá su primer año el próximo 15 de octubre: "Es un terremoto que ya no para pero que nos da una felicidad...", confesó sobre su faceta más dulce. "A veces decimos, 'jo, es que es un terremoto, es que no para' y claro, pero es que míranos a nosotras y claro, ¿a quién va a salir? Y encima estamos todo el rato poniéndole música, todo el rato estimulándola", se sinceró con una sonrisa en la cara.

Dulceida también tuvo unas palabras para José Luis Martínez-Almeida, recién estrenado como padre del pequeño Lucas junto a Teresa Urquijo: "Que se implique, porque es un hombre. Que se implique, que es el 50%, que lo disfrute, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es un amor que, si no eres madre o padre, no se puede explicar", expresó.

Angy Fernández

Entre las invitadas destacó Angy Fernández. La actriz de Física o Química optó por un vestido midi con un estampado floral muy primaveral, corte fruncido y un volante asimétrico en la falda. Lo acompañó con sandalias cruzadas en naranja, a juego con su nueva melena teñida del mismo tono.

Susana Molina

Otra presencia destacada fue la de Susana Molina, recién casada con el veterinario Guille del Valle en una boda que aún colea por los descuidos de su amiga Anabel Pantoja. La ex gran hermana lució un mini vestido de tirantes estilo skater, con un estampado en tonos naranja, fucsia y morado. Como toque personal, unas sandalias mule negras con tacón bajo y una hebilla en forma de corazón plateado.

Chanel Terrero

Chanel Terrero no defraudó y deslumbró con un vestido de gasa lila transparente, de mangas vaporosas rematadas con volantes y una sugerente raja delantera. Por debajo, un bikini morado a juego que elevó el conjunto a la categoría festivalera.

Tania Llasera

Tania Llasera, por su parte, también se sumó al dress code morado con un vestido de punto con brillo, media manga decorada con un broche plateado, sandalias en verde pistacho y un bolso tipo bag con estampado de tigre en verde y lila.