Lucía Rivera presume de novio y confiesa lo enamorada que está: "Se nota cuando te quieren bien"

Lucía, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, atraviesa un momento muy dulce junto al mallorquín Fernando Wagner, con quien mantiene una relación a distancia desde hace más de un año.

La modelo compagina su vida profesional con esta relación que, según confiesa, le aporta mucha tranquilidad. "Quizás porque es más normal él, también, ¿no? Yo creo que cuando estás con alguien normal, todo empieza a ser normal, y cuando estás con alguien que te da calma", explicó durante la presentación de la película Jurassic World: El renacer.

Lucía Rivera y Fernando Wagner

Y aclaró: "No digo que los demás hayan sido malos, que alguno que otro también, hay que decirlo, todos tenemos desamores, pero, hombre, sí". La primogénita del diestro también estuvo saliendo un tiempo con el campeón de MotoGP, Marc Márquez.

Además, la prima de Tana Rivera confesó: "Hay gente más normal que otra, eso ya lo sabemos, pero no en el sentido malo. Yo creo que todos mis ex me han hecho aprender cosas no buenas y cosas muy buenas, y oye, mira, aquí estoy, viva", espetó, y añadió: "Se nota cuando te quieren bien. Es eso, es exactamente eso, y cuando es ahí, cuando es ahí". Y quiso concluir, diciendo: "Si te quiere, te vas a dar cuenta, si no te quiere, también te vas a dar cuenta".