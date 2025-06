Ángel Cristo Jr. carga duramente contra su madre, Bárbara Rey: "Mamá, te vas a cagar"

La guerra familiar entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr., ha vuelto a saltar por los aires. El detonante ha sido la publicación de las memorias de la ex vedette, donde relata algunos de los capítulos más desconocidos (y polémicos) de su vida. Un libro que ha reabierto viejas heridas y ha provocado un auténtico terremoto en su entorno familiar.

El hijo de la vedette ha roto su silencio con un durísimo vídeo en redes sociales, donde ha lanzado graves acusaciones contra su madre. Su mujer, Ana Herminia, también ha entrado en la batalla: "Ahora ya no es solo de Ángel, es mía".

"Esta vez mi madre me ha cabreado de verdad. Hay animales de compañía que lo hacen mejor que una madre", denuncia Ángel, asegurando que ha intentado contenerse durante mucho tiempo. "No he hecho sangre con mi madre, tengo muchas pruebas mucho peores", advierte. Y lanza una amenaza directa: "Mamá, te vas a cagar".

En el vídeo, el hermano de Sofía Cristo no se corta al hablar del libro en cuestión: "Qué credibilidad tiene mi madre. Nos estamos leyendo el libro… qué malo es, qué mal escrito. Yo no hablo por hablar. Te has pasado mucho, y ni siquiera tú sabes todo lo que tengo", remata.

A la guerra, también se ha sumado su nuera Ana Herminia, que aparece al lado de Ángel Cristo Jr. y en un momento toma la palabra: "Ahora ya no es una guerra de Ángel, sino mía. A nosotros nos sobran ovarios y cojones para hablar de todo y no nos van a callar. A mí sí me gusta la tele. Ella ha ido por dinero", espeta, refiriéndose a Bárbara Rey. "Vamos a aclararlo todo", concluye.