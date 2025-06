Sofía Cristo reivindica a Bárbara Rey en la presentación de sus memorias: "Juan Carlos I no es el protagonista"

Bárbara Rey ha presentado sus memorias este jueves, 12 de junio, y en Informalia ya las leímos días antes. Incluso hablamos con ella: "Espero que el rey no me demande, pero por su bien, no por el mío", le contó la vedette de Totana a Beatriz Cortázar, tal y como publicamos este martes. La publicación de Yo, Bárbara, de la editorial Plaza & Janes, llega después de meses en los que ha estado en el foco debido a las declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., y las fotografías que este difundió de su madre con el padre de Felipe VI. Durante la presentación de este jueves en la Castellana tras no poder realizarse en Casa América, la actriz ha estado arropada por su hija, Sofía Cristo.

Sobre si piensa que el rey Juan Carlos leera las memorias, ha dicho: "Yo creo que sí, al final ha sido una parte de su vida". Eso sí, la Dj ha asegurado que el marido de doña Sofía "tampoco es el protagonista del libro": "Él ha formado parte de su vida como otras personas que salen". En este sentido, ha señalado que "es una persona normal como todo el mundo por mucho que haya sido el rey".

En cuanto a si ella tiene en mente escribir también sus memorias, la hermana de Ángel Cristo, a sus 41 años, de momento no se lo plantea "como algo firme": "Porque soy muy joven pero algún día por qué no, más adelante". En este momento de su vida, ha resumido como se encuentra: "Estoy disfrutando mucho de mi trabajo, estoy de gira, saco mi nuevo single y estoy disfrutando de mi pareja".

Sofía Cristo también ha comentado que ha sido "muy duro" ver cómo su madre ha relatado en el libro los malos tratos que sufrió por parte de su padre: "Es una parte que me hace empatizar más con ella porque ha sufrido mucho más de lo que nosotros realmente sabemos. Es mucho más fuerte de lo que llegas a vivir o sentir".

De lo que se ha negado a hablar la Dj es de su hermano: "No voy a decir nada". Eso sí, le ha echado un nuevo capote a su madre asegurando que la artista "tiene la conciencia tranquila": "Dormimos bien", ha sentenciado. Aparte de las memorias y antes de que volviera a resurgir la polémica con las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en los platós de televisión y las revistas, ya contaron también su historia en la serie sobre Bárbara en Atresmedia, con documental de la protagonista incluido, en el que participaba el propio Ángel Cristo Jr. cuando todavía era algodón dulce y no el azote público de su madre.