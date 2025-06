Bárbara Rey deja al margen de sus memorias a la reina Sofía: "No ha tenido nada que ver en mi vida"

Llegó el día. Bárbara Rey ha presentado sus memorias homónimas que llevan por título 'Yo, Bárbara'. Una revelación de los episodios desconocidos sobre su relación con el Rey Juan Carlos y sus durísimas vivencias en el seno de su matrimonio con el domador Ángel Cristo. Ha tenido lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid este jueves 12 de junio. Dos días antes, la vedette murciana en una entrevista a Beatriz Cortázar, hablaba para Informalia cómo se ha vaciado en este libro autobiográfico. "He tenido que resumir muchas cosas", avanzó antes de anunciar "Espero que el rey no me demande, pero por su bien, no por el mío".

Con el apoyo incondicional de su hija Sofía y sus amigas, Bárbara se ha sincerado en la presentación ante los medios al revelar que cuenta vivencias que nunca había contado públicamente y, también, su relación con Juan Carlos I.

En zapatillas, con un traje pantalón blanco (símbolo de la paz) de raya diplomática, la actriz y vedette ha posado muy contenta para los gráficos y ha subrayado: "Cada uno debe elegir leer lo que le apetezca, lo mismo se las ha leído ya", decía la vedette sobre las posibilidad de que su libro haya llegado ya a las manos del rey emérito. Y ha dejado caer que no volvería a tener un romance con el monarca: "Sabiendo lo que sé, posiblemente no". Y ha sido tajante al lanzar un "no me arrepiento".

"Hay cosas que tienen que ocurrir en la vida y no sé qué habría pasado con mi vida si hubiese sido distinta", ha reconocido. Para dejar claro que no mantiene contacto con él: "Hace mucho, desde finales de los noventa". Con ese sarcasmo que le caracteriza, ha asegurado que si el exmonarca le pidiese "que se lo dedicase", lo pensaría "bien". Y ha añadido: "Tengo un par de cosas que decirle".

En cuanto a las polémicas en las que está envuelto don Juan Carlos tras demandar a Miguel Ángel Revilla, Bárbara piensa que de esta manera no se 'limpia' su imagen, todo lo contraria y le aconsejaría que "estuviese tranquilo, que los años que le quedan de vida que los viva tranquilo y no se amargue la vida para nada".

También ha querido tener unas palabras para la Reina Sofía: "La respeto totalmente". La actriz ha marcado distancias con la madre del Rey y la ha dejado al margen de sus memorias: "No ha tenido nada que ver en mi vida". Por último, ha lanzado una indirecta a su hijo, Ángel Cristo Jr., al confesar: "Tengo una nieta maravillosa, pero por circunstancias no estoy disfrutando de ella". Y lanza una advertencia: "Pero llegará".