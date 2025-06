La publicación de las memorias de la ex vedette ha levantado ampollas y no precisamente en Casa Real, tal y como se esperaba. Poco quedaba ya por contar sobre el romance entre Bárbara Rey y el emérito Juan Carlos; tampoco de su terrible historia con Ángel Cristo. Sin embargo, hay otro hombre que pasó por la vida de la actriz y que estos días ha regresado a los titulares: Adolfo Suárez. Asegura la murciana que vivió un "momento muy desagradable" con el primer presidente de la democracia española por una propuesta que la hizo romper en llanto y abandonar precipitadamente el despacho del abulense. La familia del político, fallecido en marzo de 2014, ha puesto el grito en el cielo: "Ya está bien, lo único que hace es tirar la piedra y esconder la mano".

Chema Suárez, sobrino de Suárez, ha confesado este viernes en Tardear que no es la primera vez que Bárbara Rey realiza semejantes insinuaciones y que la familia ya está harta de guardar silencio: "La verdad que no es plato de buen gusto para nadie de la familia, sabiendo cómo era mi tío, que era un hombre de los pies a la cabeza. Entonces, la señorita Bárbara Rey dice que ella no habla de mi tío, pero cada vez que hace una entrevista algo habla de mi tío Adolfo. Yo creo que ya está bien, es una persona que no está en vida y hay que respetarla".

Muy enfadado, ha asegurado que su tío no tuvo ningún tipo de relación con la amante del emérito y ha defendido la memoria de Suárez y también de su mujer, Amparo: "Son ya muchas cosas, son ya muchas veces desde que mi tío murió... Es que cada vez que sale la señora, pues bueno, suelta lo que ella quiere, lo que ella cree que es así. Pero vamos, la familia sabemos todo el mundo que eso es totalmente falso, que mi tío amaba a mi tía Amparo y que jamás se le ocurriría irse con otra mujer que no fuera mi tía Amparo".

Chema considera que no es oportuno hablar de su tío más de diez años después de su muerte y menos para señalarlo sin pruebas: "No lo entiendo. ¿A qué viene ahora a decir como que mi tío se le insinuó? Es que tira la piedra, esconde la mano…", ha dicho. "Yo creo que ya está bien de hablar de él. Ni cinco líneas, ni una, ni dos, yo creo que no tenía que decir nada de mi tío".

"Es mentira, lo ratifico"

Unas horas antes hablaba Rosa María Beneit, la que fue la secretaria personal del expresidente durante cinco años. Afirma que Bárbara Rey llamaba incansablemente al despacho de Adolfo Suárez solicitando una reunión con él e incluso se presentaba allí sin cita previa y esperaba durante horas. Finalmente, logró su objetivo: ver al presidente. "Fueron cinco minutos. El presidente Suárez era demasiado hombre para tan poca mujer, es una mentira más de las muchas que dice. Como nadie le para los pies... Han pasado tantos años que no hay testigos".

Asegura que la única motivación de la ex vedette era y sigue siendo "sacar dinero" y zanja: "Puedo asegurar y jurar por Dios que lo que está comentando Bárbara es totalmente una calumnia, una mentira".