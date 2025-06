Marta Peñate, preocupada, pide ayuda por su lenta recuperación tras el aborto: "No he expulsado el embrión"

Marta Peñate ha explicado este martes cómo se encuentra después anunciar, a comienzos de este mes de junio, que había perdido al bebé que escapaba junto a su novio, Tony Spina. Un duro golpe del que habló en De Viernes, afirmando que, tras sus problemas de infertilidad, habían anunciado el embarazo demasiado rápido.

La exparticipante de La isla de las tentaciones ha contado en su perfil de Instagram que todavía no ha "expulsado el embrión". "Ahora mismo no sé qué hacer. Me han dicho que muchas veces te tomas las pastillas y no se expulsa completamente. Y luego tienes que hacerte un legrado, pero el legrado puede tener alguna consecuencia. Estoy con la cabeza que me va a explotar", ha comentado.

Por este motivo, de camino al hospital, la exconcursante de Supervivientes ha pedido consejo: "Estaba segura de que quería hacerme un legrado, pero el problema es que no sé si tomarme las pastillas abortivas a pesar de que me habéis dicho muchas que es como un parto, porque sé que el legrado puede tener alguna consecuencia, que es difícil, pero como soy el bajo porcentaje de todo, pues no sé... Las mujeres que habéis pasado por esto, ¿qué me recomendáis? Tengo un dilema increíble".

Embarazo, aborto y aluvión de críticas

Finalmente, Peñate ha subrayado que se siente feliz por haber hecho "pública" su situación. Una aclaración que llega tras las críticas que recibió la pasada semana por hablar en televisión de su embarazo y posterior aborto.

"Intento olvidarme y recibo o veo mensajes que dan asco", afirmó en sus historias, acompañando su mensaje con una fotografía de su historial clínico, el cual recogía su diagnóstico tras la exploración a la que se sometió después de presentar síntomas. "¿Todo bien en casa? Esta gente se merece lo peor", añadió.

Antes de sentarse en el plató, la ex de Lester Luque también recibió los reproches de algunos seguidores. Por aquel entonces, también lanzó un comunicado. "Sé que no tengo que dar explicaciones porque es mi vida y es mi historia y hago con ella lo que quiera, pero tengo la necesidad de explicarlo. (...) Sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán, así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que volver a hablar de esto y de la mierda que he vivido, porque creedme que ha sido una mierda y esto no se lo deseo a nadie".