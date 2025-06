Marta Peñate explota contra quienes dudan de embarazo y aborto tras pasar por 'De Viernes': "Os merecéis lo peor"

Solo unos días después de anunciar su embarazo, Marta Peñate informó que había perdido a su bebé. La exparticipante de La isla de las tentaciones y su novio, Tony Spina, llevaban un tiempo haciendo frente a los problemas de fertilidad de la canaria, y dieron la triste noticia el pasado 5 de junio, asegurando que iban a seguir peleando por ser padres aunque, a la próxima vez, serían más cautos a la hora de contarlo. Desde entonces viven unos días de "desconexión" en un resort de ensueño, aunque la procesión va por dentro. Ante las dudas que ha generado entre algunos seguidores de Peñate la noticia de su aborto espontáneo, esta se ha visto obligada a compartir su informe médico. El pasado viernes, hay que recordar, estuvo en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Por este motivo, ya respondió a las críticas.

En su nuevo post, ha dicho: "Intento olvidarme y recibo o veo mensajes que dan asco", expresó este martes en Instagram. Unas palabras que acompañó con una fotografía de su historial clínico, que recogía su diagnóstico tras la exploración a la que se sometió después de presentar síntomas. "¿Todo bien en casa? Esta gente se merece lo peor", expresó la joven, cansada de "la gente loca" que incluso ha llegado a cuestionar que su aborto o que estuvo embarazada.

La ganadora de Supervivientes All Stars retoma "poco a poco" su contenido habitual en redes sociales para, de esta manera, "salir del bucle" de pensamientos que la invaden tras sufrir su segundo aborto. Arropada por el italiano, que se ha mostrado a su lado en todo momento, reconoce que se encuentra "bastante mejor". "Aún no he sangrado, eso sí, pero intento disfrutar igualmente. Cuando vuelva si me tengo que hacer un legrado [procedimiento ginecológico], lo hago, y volvemos a seguir siendo felices", relataba la joven este lunes.

La creadora de contenido habló en De Viernes de su situación. Su intención era, según contó, ayudar a otras mujeres a que no se sintieran solas frente a este tipo de dificultades, y avisó que lo último que quería era "dar pena". También valoró que fue precipitado contar que estaba embarazada el mismo día que había dado positivo en el test: "Lo he hecho público y no sé si ha sido un error. (...) Me decían que no lo contara, que se podía gafar".

Críticas por hablar de su aborto en la televisión

Cabe recordar que antes de sentarse en el plató, la joven lanzó un comunicado respondiendo a quienes la criticaban por llevar este doloroso episodio al plato televisivo. Solo habían pasado dos días desde que había dado la noticia. "Sé que no tengo que dar explicaciones porque es mi vida y es mi historia y hago con ella lo que quiera, pero tengo la necesidad de explicarlo", señaló.

Y sentenció: "Sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán, así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que volver a hablar de esto y de la mierda que he vivido, porque creedme que ha sido una mierda y esto no se lo deseo a nadie".