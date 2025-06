La ex concursante de Gran Hermano atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras perder al bebé que esperaba, tal y como ella y su chico comunicaron este jueves a través de redes sociales. Poco después, el programa De Viernes anunciaba que la pareja acudiría a plató para hablar de lo sucedido, una decisión que ha generado multitud de críticas. Horas antes de su aparición, Marta Peñate ha respondido a todas ellas de forma tajante: "Sé que no tengo que dar explicaciones porque es mi vida y es mi historia y hago con ella lo que quiera, pero tengo la necesidad de explicarlo".

Marta desvela que se encuentra completamente desolada tras el aborto, sufrido el pasado martes, y que incluso siente pudor por lo sucedido: "Aún no he tenido agallas de subir una historia enseñando mi cara porque siento vergüenza. Sí, sé que es absurdo, pero no tengo valentía para mostrarme. No sé cómo hacerlo ni por dónde empezar. Sinceramente, no sé cómo romper el hielo". Sin embargo, Peñate sabe que es un personaje público y no puede obviar el interés de medios y seguidores por lo sucedido: "Sé que en algún momento sacarán el tema y me preguntarán, así que prefiero hacerlo ya y así poder pasar página, no tener que volver a hablar de esto y de la mierda que he vivido, porque creedme que ha sido una mierda y esto no se lo deseo a nadie".

Peñate asume su condición pública aunque admite que su deseo no es, precisamente, hablar del tema en estos momentos: "No tengo opción a salir corriendo y huir y no mostrarme como estoy haciendo por redes sociales. No entiendo el motivo por el que siento vergüenza por dar la cara. No he hecho nada malo, pero es que no sé qué decir, cómo empezar y terminar". Y adelanta, además, que será más precavida en el futuro: "Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público, pero es cierto que no quiero volver a hacerlo por no verme en estas".

Marta finaliza con una emotiva reflexión: "Estoy sufriendo por dos, por mi dolor y por la obligación de hacerlo público. Repito, no me arrepiento de haber ayudado a tantas mujeres, pero sé que esas mismas mujeres entenderán que después de todo lo que me ha pasado, en un futuro lo quiera llevar en privado y si vuelvo a tener un 'duelo' como este, no tener encima que pasar por el mal trago y la obligación de contarlo. Espero que después de la entrevista de mañana no me cueste muchos más días dar la cara por aquí. Ojalá todo pase pronto y volver a mi contenido de siempre: riendo y siendo feliz. Os quiero y sé que pronto también daré la cara por aquí".