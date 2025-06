Isa Pantoja aparca su carrera de Derecho por el sueldazo en 'La familia de la tele': "He perdido la motivación"

Isa Pantoja, a punto de dar a luz a su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno, ha revelado a través de sus redes que, por el momento, no continuará con el grado de Derecho que estaba cursando en la Universidad de Cádiz, una carrera que comenzó en 2020.

"Tengo los exámenes el día 10 y 11 de julio que ya tendré al bebé", ha comenzado explicando en su perfil de Instagram. Asimismo, en su intervención, la hermana de Kiko Rivera ha admitido que ha perdido la motivación por sus estudios. "Os voy a ser súper sincera. De este tema no hablo mucho por aquí, es la verdad(...). He perdido la motivación. Totalmente tampoco, pero casi", ha reconocido.

Y ha añadido: "Era universidad presencial, entonces yo tenía mi rutina y lo saqué bien. El hecho de irme cogiendo asignaturas, poco a poco, durante estos años lo que ha hecho es que mi motivación se vaya perdiendo."

Sobre cuáles son ahora sus prioridades, Isa Pantoja ha asegurado que está centrada en las redes sociales y en su nuevo trabajo como colaboradora en La familia de la tele, un fichaje que anunciamos en exclusiva hace unas semanas. "Mi prioridad era y es, ahora, el trabajo, las redes sociales y la televisión. Ahora me he cambiado, me he pasado a La 1, voy dos días al programa. Estoy súper contenta por esa parte", ha asegurado la prima de Anabel Pantoja.

A pesar de dejar de lado-al menos temporalmente su carrera- la mujer de Asraf Beno ha reconocido que quiere inculcarle a su hijo la importancia de tener estudios. "Quiero inculcarle desde pequeño que, aun teniendo facilidad para vivir como vivimos ahora, es importante estudiar", ha señalado.