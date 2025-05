No es la primera vez que visita Tánger, ya que había acudido hace 18 años al Festival de Cine. Pero la memoria es frágil y ahora Macarena Gómez está redescubriendo esta ciudad. "Hoy me han recordado en el restaurante Casa García de Assilah que había estado en el Festival de Cine. La verdad es que se me olvidan muchas cosas, pero lo que me encanta es que Tánger me recuerda a mi tierra, Córdoba, y es que la influencia musulmana de tantos siglos ahí está", es lo primero que confiesa la actriz al pisar el Festival Ecuestre de Mata, donde ha acudido como invitada junto a su marido, Aldo Comas.

A Macarena le encanta montar a caballo pero no suele arriesgarse porque "si tuviera una lesión me impediría trabajar" y es que está en pleno rodaje de la temporada número 16 de la serie La que se avecina y sería asumir un riesgo innecesario.

"Aunque lleve tantos años en esta serie lo bueno es que me permite poder realizar otros proyectos. Me encanta mi trabajo y estoy muy feliz de seguir. Lo mejor es que suele haber muchos cambios, de trama y actores, y a pesar de los años nunca se hace monótono. Echo de menos a algunos personajes que tenía pero también disfruto con lo nuevo de cada temporada". Macarena se prepara para unos meses de estrenos de trabajos que en breve veremos. "Está pendiente de salir la película Una hora y veinte, un filme de acción que produce Salva Reina, y Doscientos por cien lobo, que es de animación. También se estrenarán dos que he producido y protagonizado y se titulan Tábula rasa y Polar", anuncia.

Fue durante los meses de pandemia cuando Macarena entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. "Me puse a estudiar producción online y, después, me lancé a producir varios proyectos. Me encargo de buscar financiación, montar equipo, busco la idea, contrato guionistas, director... Hago todo desde cero y confieso que me apasiona producir. Ser conseguidora es muy satisfactorio", dice. Evidentemente no todo es un camino de rosas. En esta nueva faceta también se ha llevado muchas desilusiones.

"Siendo productora me he dado cuenta de lo difícil que es tratar con los egos de todo el mundo y conseguir financiación para una película. Claro que hay ayudas estatales pero no todo el mundo las consigue y por eso hay que recurrir a la financiación privada", declara. En cuanto a su relación con Aldo, la actriz asegura que los viajes en pareja son muy buenos, aunque ellos nunca han sentido el desgaste de la convivencia. "Por mi trabajo viajo mucho fuera de casa y eso hace que siempre tengamos un sentimiento de novios. Soy muy feliz con mi vida y es que el secreto de una buena relación es sentir admiración por tu pareja. Aldo me parece la persona más creativa e inteligente y por eso me sorprende cada día. Me parece un ser extraordinariamente inteligente y sé también que, para él, soy la mejor actriz del mundo", asegura, sin poder esconder su sonrisa cuando habla de su marido.