Zapatero se sincera sobre su esposa, Sonsoles, y repasa su historia de amor: ese chubasquero amarillo que nunca olvidará

José Luis Rodríguez Zapatero (64) asegura que la vocación feminista nació en él mucho antes de llegar a la presidencia, en 2004. Su llegada al Palacio de la Moncloa trajo una serie de políticas sociales que lo situaron como uno de los líderes políticos más preocupados por la defensa de la igualdad y la libertad. A finales del pasado año, cuando se cumplían dos décadas de su mandato, recordaba la necesidad de alcanzar "una democracia en la que todas y todos pudieran sentirse reconocidos"; un deseo por el que, a día de hoy, sigue apostando. Lo alimenta gracias a los consejos de sus dos hijas, que le ayudan a estar al día de los progresos y preocupaciones que pasan por la juventud. Su mujer, Sonsoles Espinosa, también es fundamental en su crecimiento personal. Él mismo lo ha contado en su última entrevista. Fue y es su primer y gran amor, ese que le mueve a querer ser, cada día que pasa, alguien mejor.

El que fuera secretario general entre los años 2000 y 2012 ha concedido una entrevista a El Español en la que repasa los puntos fuertes de su mandato y los temas que ahora atraviesan la actualidad política. No obstante, en su conversación también habla de su vida personal. Y mucho. Así se aprecia en las declaraciones que ofrece sobre su esposa, con la que se dio el sí quiero en 1990. De ese amor nacieron Laura, en 1993, y Alba, en 1995. "Me pude fijar en alguna chica, claro, pero sería completamente absurdo referirme a eso, cuando mi gran amor de verdad fue Sonsoles", avanza sobre su mujer.

El político del PSOE recuerda cómo se conocieron: en el patio de la universidad. En concreto, en 1981, en su época de estudiantes en la facultad de Derecho de León. "Me quedé completamente enganchado. Nos presentó un amigo. Ella iba con un chubasquero amarillo y el periódico El País en la mano", dice. La recuerda con "una sonrisa".

Zapatero no se acuerda de cómo "sedujo" a aquella estudiante: "No lo tengo muy claro aún. Todavía me cuesta entenderlo. Porque yo era muy pesado con la política y con Borges". Pero lo importante es que siguen juntos. "Valoro mucho la lealtad, porque creo que la lealtad tiene la humildad en su razón de ser. Para ser leal hay que ser humilde. Es una de las virtudes que no se deforman en la vida, que te hace sentirte bien contigo mismo y con los demás. Se trata de entender que los demás tienen tantos valores y defectos como tú. Un amigo mío se ríe… pero yo estoy tan enamorado de Sonsoles como el primer día que la vi. Puedo decirte cómo fue", comenta a la periodista Lorena G Maldonado.

Cabe decir que pese a iniciar sus primeros años de amor entre las aulas de Derecho, Sonsoles no orientó su trayectoria profesional por este camino, ya que es profesora de música y forma parte del coro del Teatro Real, donde es cantante de ópera.

Patrimonio

Durante sus años de matrimonio, han adquirido varias propiedades, siendo la joya de la corona su chalet en Lanzarote, isla que eligió para su retiro tras dejar la presidencia. La vivienda, valorada en 1,2 millones de euros, se encuentra situada cerca de la playa de Famara.

Además, Zapatero y Sonsoles tienen en propiedad un chalet en una exclusiva urbanización de Aravaca valorado en 800.000 euros. En su última declaración de bienes como presidente del Gobierno reveló tener una cuenta conjunta con 34.925 euros, tres planes de pensiones sin cantidades significativas, una parcela de 675 metros cuadrados con su esposa en León y el pago aplazado de 120.000 euros obtenidos con la venta de un inmueble.