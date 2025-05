Primicia: Begoña Gómez acude con muletas y con Pedro Sánchez a la graduación de una de sus hijas

Este miércoles por la tarde, el presidente del Gobierno y su esposa fueron vistos en un instituto público del barrio madrileño de Saconia, donde acudieron como unos padres más a la graduación de una de sus hijas. A pesar la presencia de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, figuras pública de primer nivel, el acto se desarrolló con total normalidad, aunque no exento de atención.

La presencia del jefe del Ejecutivo y su mujer no pasó desapercibida, especialmente por un detalle que llamó la atención de muchos asistentes: Begoña Gómez se desplazaba ayudada por unas muletas. Aunque no se conocen los motivos exactos de esta dolencia que le impide caminar y desplazarse con normalidad, su aparición en este estado físico generó comentarios entre los asistentes, que no tardaron en sacar el tema en pequeños corrillos antes, durante y después del acto académico.

El dispositivo de seguridad fue el habitual en estos casos, discreto pero evidente, garantizando que tanto el presidente como su familia pudieran participar en la ceremonia sin interrupciones ni incidentes. Aun así, la llegada de ambos fue seguida con curiosidad por padres, profesores y alumnos presentes, conscientes de la relevancia mediática que rodea a la familia del presidente en estos momentos.

Begoña Gómez, en concreto, ha estado recientemente en el foco de la actualidad por diversas informaciones relacionadas con investigaciones judiciales. Sin embargo, este miércoles se mostró tranquila, centrada en el evento familiar y en apoyar a su hija en un momento importante de su vida académica.

Vestida de manera sobria y con gesto sereno, la esposa de Pedro Sánchez acompañó todo el acto con normalidad, a pesar de su evidente dificultad para caminar. Pedro Sánchez, por su parte, también se mostró cercano y participativo, compartiendo saludos discretos con algunos asistentes y evitando en todo momento convertir su presencia en una escena pública.

La ceremonia se desarrolló con los discursos habituales, entrega de diplomas y momentos emotivos entre profesores y alumnos. La familia presidencial permaneció en un discreto segundo plano, respetando el protagonismo de los estudiantes en una jornada que marcaba el cierre de una etapa educativa.

La imagen de Begoña Gómez con muletas, sin embargo, fue uno de los comentarios más repetidos entre los presentes, reflejando la atención pública que rodea a la pareja presidencial incluso en contextos tan personales como este. Por ahora, no ha trascendido información oficial sobre el estado de salud de la esposa del presidente, más allá de lo observado este miércoles.