Elisa Mouliaá denuncia acoso diario y destrozos en su casa y en su negocio tras señalar a Errejón: "Da mucho miedo"

Elisa Mouliaá no puede más. Tras el revuelo que generó su denuncia a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual, caso que se mantiene abierto a la espera de que el juez instructor, Adolfo Carretero, dicte sentencia, la actriz asegura que está siendo acosada.

La presentadora explicó este domingo en Fiesta que el escaparate de su tienda se encuentra vandalizado, aunque esto no es lo peor: en su casa, un individuo toca constantemente al telefonillo de madrugada.

"Tuve que ir a comisaría porque ya eran demasiadas cosas, demasiados sucesos. Ya no solo por las redes sociales. Fui a abrir la tienda y el cierre estaba totalmente destrozado", contó la intérprete en el espacio de Telecinco, asegurando que, tras señalar al exdiputado, en su vida se han sucedido una serie de catastróficas desdichas: "Al principio me cerraron el canal online. He tenido que volver a empezar de cero. He perdido como unos mil y pico euros".

"Me he cambiado de casa y, de repente, alguien por redes sociales me ha dicho mucha información de esa casa: el precio de mi nueva vivienda, me decía el nuevo barrio y me decía cosas de mi pareja muy... bueno, pues que nadie sabe. Pero estuve recibiendo llamadas a mi casa", añadió Mouliaá.

La actriz afirma que esta situación le da "mucho miedo": "Me he desconectado de ciertas redes sociales. Son consecuencias que yo no vi venir, obviamente y, si las hubiera visto venir, igual me hubiera pensado dos veces el denunciar". En el magacín informaron, no obstante, que la Policía ya habría identificado al perfil que le acosaba en redes sociales y que podría ser quien la llama por teléfono y ha vandalizado su negocio.

La última vez que vimos a la presentadora fue a mediados del pasado mes de abril, cuando acudió a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono. Por su parte, el ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados intentó que se pudieran presentar las pruebas de las supuestas conversaciones entre ellos de otra manera, sin la necesidad de que se descargara la información de su teléfono, pero el juez finalmente no accedió a esa petición de la defensa y rechazó otra alternativa.

No es la primera vez que Mouliaá interviene en Mediaset. Cabe recordar que habló y/o se sentó en diferentes programas del grupo de comunicación tanto antes como después de declarar en su caso contra Errejón a mediados de enero. En un principio, contrariando a las informaciones adelantadas por este portal, negó cobrar por ello (pese a estar en su pleno derecho a hacerlo y sentarse en el plató que quiera), y luego terminó admitiendo que sí que cobraba, detallando lo que haría con el dinero: donarlo durante el 8M. También sorprendió con una campaña crowdfunding "para ayudar con la investigación contra Íñigo Errejón". Unas intervenciones por las que cerró dos contratos a través de los que acordó una cantidad total de 54.000 euros, cantidad que más tarde anunció que iba a donar a una asociación de mujeres vícitimas de abuso sexual.