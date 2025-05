La realidad de la casa de Ángel Nieto en Marruecos: fue vendida por una gran suma de dinero antes de su muerte

Sí, es cierto que Ángel Nieto tenía una casa en Marruecos. Y, sí, es cierto que, en un momento dado, salió al mercado, pero de aquello ha pasado mucho tiempo. El pasado fin de semana, Sergio Garrido contó en Fiesta que la familia del piloto estaba intentando deshacerse de la casa, pero esto no es del todo cierto. Ya la vendió, y lo hizo por una gran suma de dinero.

Los propios familiares de Nieto lo han contado al periodista Saúl Ortiz, que asegura en 20minutos que la propiedad fue vendida por una elevada suma económica antes de que el deportista falleciera, hace cerca de ocho años, a causa de un trágico accidente de quad.

El entorno del piloto no posee a día de hoy ninguna vivienda en el extranjero, así como tampoco hay problemas en el núcleo familiar. Todo está en orden. "Se habla mucho sobre todo esto y a la única que hace daño es a la viuda, la madre de los hijos de Ángel, porque ve el sufrimiento de todos ellos", explican.

Por el momento, trabajan para impulsar un museo que sirva como homenaje a Nieto, una de las figuras más importantes del motociclismo. Eso sí, para ello necesitan la ayuda gubernamental, por lo que los trámites están siendo más lentos de lo que la familia querría. Solo queda ser pacientes.

Lo cierto es que pasan los años y el dolor no termina de cuajar. El piloto tenía 70 años cuando perdió la vida aquel 3 de agosto de 2017, de forma inesperada. Iba conduciendo su quad por la carretera de Santa Gertrudis con el casco desabrochado y las luces traseras cubiertas de barro, y un coche le embistió. El accidente que sufrió le provocó un traumatismo craneoencefálico del que no se pudo salvar. En 2013, la aparición de tres nuevos testigos, que no fueron tomados en consideración antes, obligó a reabrir el caso.

"Se tiene que saber la verdad. Que aparezcan nuevos testigos de repente es algo que a mí personalmente no me cuadra mucho. Está claro que hubo un error desde el principio", explicaba por aquel entonces Pablo Nieto, uno de los hijos del fallecido. Hay que recordar que el caso se archivó en un primer momento pues la causa de la muerte se atribuyó al hecho de que el piloto no llevaba su casco adecuadamente abrochado y, por tanto, salió volando en la colisión. La viuda, Belinda, firmó un acuerdo con la aseguradora y recibió 900.000 euros en concepto de indemnización por la muerte de su marido.

Nieto era conocido por su espíritu competitivo y su forma de ser, así como por su superstición, a la que atribuyó el 13º título mundial, el 12+1.