Lara Álvarez se estrella otra vez en el amor con el piloto Perico Durán: "A veces con quererse no basta"

Se conocieron en 2011 y ya tuvieron un romance que no llegó a buen puerto y que entonces no se dio a conocer públicamente, pero fue en noviembre de 2024 cuando conocimos que el corazón de la presentadora volvía a latir. Y todo por este hombre llamado Perico Durán (46), piloto. Y con él, la comunicadora gijonesa de 38 años (cumple los 39 el 29 de mayo) ha roto tan solo unos meses después de despegar. La propia presentadora, que fichó por TVE tras dejar Telecinco, lo ha confirmado.

Lo ha hecho a través de Javier de Hoyos, quien ha adelantado la información este viernes, 16 de mayo, en La familia de la tele: "A veces con quererse no basta", le ha transmitido la periodista. "Y con el mismo respeto con el que hemos mantenido la relación, lo hemos dejado", le ha contado.

En otoño del año pasado, ambos se reencontraron por casualidades de la vida y retomaron el contacto. "Algunas historias están escritas para no terminar. Yo creo que al final la vida es incierta, ¿no? Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar. No me atrevo a decir si es una cuestión de destino o no, pero creo que las circunstancias, los momentos, las edades, la vida que tiene cada uno en ciertos aspectos, en ciertos momentos de su vida, pues o acompaña o no. Y ahora no me puedo quejar", contó la que fuera presentadora de Supervivientes.

Nuevamente, a Lara no le han salido bien las cosas en el amor. Con este mediático piloto, que acumula casi 400.000 seguidores en Instagram, no ha terminado de despegar y, tras aterrizar en el suelo, el amor ha vuelto a evaporarse. En su lista de amores anteriores, también encontramos a Fernando Alonso, con quien mantuvo una de sus relaciones más recordadas por todos; Sergio Ramos, Adrián Lastra, Andrés Velencoso o Dani Martínez.