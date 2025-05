Juan del Val sale en defensa de su mujer tras las críticas por su última entrevista

Nuria Roca ha dado mucho que hablar por la entrevista que le ha dado a Vicky Martín Berrocal en su podcast, en la que ha hablado abiertamente de su relación matrimonial con Juan del Val y ha reflexionado sobre el vínculo tan estrecho que tienen.

La presentadora de televisión ha recibido muchas críticas por su manera de pensar, incluso hay quien le ha tachado de machista... una consideración de la que no está de acuerdo su marido: "¿Machista? ¿Nuria? pues vale, ¿cómo decirte? o sea, decir a Nuria machista es absolutamente absurdo. no tengo nada más que decir sobre ese tema".

El escritor se dejaba ver este viernes en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid y dejaba claro que tanto él como su mujer están al margen de todo lo que se está diciendo desvela que Nuria y él están al margen de todo esto: "Podéis creerme o no, pero vamos, ella evidentemente no se ha enterado, ya te lo digo yo, porque es que no he hablado con ella de esto ni cinco segundos".

Además, Juan también opinó sobre la no asistencia del Rey Juan Carlos I acto de conciliación con Miguel Ángel Revilla: "Me parece lógico, me parece... más que lógico, me parece previsible porque nadie esperaba que fuera a ir, todo lo demás es alimentar, por alimentar, evidentemente no iba a ir".

A pesar de encontrarse en España, Juan tenía claro que el emérito no se iba a presentar a pesar de las especulaciones que apuntaban a que podría presentarse: "Pero si da igual, como si está a las afuera de Santander, o sea, no iba a ir, ¿Qué más da?".